Diane Koch für ehrenamtliches Engagement vom Landessportbund ausgezeichnet

Winterberg (pst) – Gefühlt vergeht kein Tag im Winter, an dem Diane Koch nicht an der VELTINS-EisArena zu finden ist. Die 47-Jährige vom BSC Winterberg kümmert sich in vielen Belangen um den Kufensport und das nicht nur während der Saison. Daher hatten Stützpunkttrainerin Katja Haupt und Michael Wenzl vom Verein eine besondere Aktion eingeleitet. Diane Koch erhielt die Auszeichnung „#Sportehremamt überrascht“ des Landessportbunds im Rahmen der IBSF-Juniorenweltmeisterschaft im Skeleton und Bob in Winterberg. Diane Koch freute sich und war wirklich total überrascht als sie die Auszeichnung erhielt. „Das wäre nicht nötig gewesen“, sagte sie bescheiden als Michael Wenzl und BSC-Schatzmeisterin Christel Martini ihr die Urkunde des Landessportbund des Landes NRW überreichten und sich für das umfangreiche Engagement bedankten.

Der Satz in der Urkunde „durch dein ehrenamtliches Engagement gehörst du zu denjenigen, die das Vereinsleben mit Inhalt, Leben und ganz viel Herzblut füllen“ trifft auf Koch absolut zu. Im Verein ist sie Sportwartin fürs Rennrodeln und unterstützt die Arbeit beim Nordrhein-Westfälischen Bob- und Schlittensportverband in vielfältiger Art und Weise. Sei es als Frauenbeauftragte oder diejenige, die sich um das Schnupper-, Schüler- oder Gästerodeln kümmert. Gerade die Arbeit mit dem ganz jungen Nachwuchs liegt der zweifachen Mutter am Herz. Sie kontaktiert und besucht die Grundschulen in der Region, um Kinder für den Kufensport zu begeistern. „Wenn auf jemanden Verlass ist, dann ist das Diane“, sagt Wenzl. Auch bei Bob- und Skeleton-Veranstaltungen übernimmt sie unterschiedlichste Aufgaben, sei es als Chaperon bei der Dopingkontrolle oder bei Arbeiten im Start- und Zielbereich. Selbst wenn etwas mal nicht nach Plan läuft, bleibt Koch gut gelaunt und steckt andere mit ihrem Enthusiasmus förmlich an. Stephan Pieper, Geschäftsführer des Sportzentrums Winterberg Hochsauerland, lobt: „Diane Koch gehört zu den herausragendsten Ehrenamtlern, die der Stützpunkt hat. Wir sind froh, dass Sie, wie viele ehrenamtliche Helfer vom Stützpunkt auch, für Jung und Alt ein offenes Ohr hat. Diane ist für den Sport und den Verein das ganze Jahr da.“

Bildnachweis: Michael Wenzl (links) und Christel Martini (rechts) bedankten sich bei Diane Koch (Mitte) – Foto: Stallmeister