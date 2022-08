Deutschlandtour führt knapp am Sauerland vorbei

Jon Knolle vom Radsport TEAM SAUERLAND bei der Siegerehrung der 1. Etappe der „D-Tour 21“ in Schwerin. Foto: Mario Stiel

Mit der Deutschland Tour wartet Deutschlands einziges Etappenrennen der Männer Elite auf das SARIS ROUVY Sauerland Team. Vom 24. bis 28. August führt die Rundfahrt von Weimar bis Stuttgart. Der Weg durch die Republik führt die Sauerländer Mannschaft von Weimar über Meiningen, Marburg, Freiburg und Stuttgart. Nach dem Prolog in Weimars Innenstadt über 2,6 Kilometer am morgigen Mittwoch Abend betragen die Etappenlängen zwischen 150 und 200 Kilometern. Höhepunkt wird am Samstag die Bergankunft auf den Schauinsland nähe Freiburg. Aus Sauerland-Sicht wird der Freitag wichtig. Hier liegt das Etappenziel in Marburg nicht unweit der Heimat.

SARIS ROUVY Sauerland will mit aktiver Fahrweise glänzen und Achtungserfolge einfahren: Per Münstermann gewinnt Vorbereitungsrennen in Belgien

„Wir möchten genauso angriffslustig auftreten wie 2021. Hier waren wir auch in fast jeder Spitzengruppe zu finden und haben inmitten der World Tour Teams geglänzt. Zur Belohnung durfte Jon Knolle in Schwerin das Trikot des besten Jungprofis anziehen und wurde als aktivster Fahrer ausgezeichnet“, so Wolfgang Oschwald, sportlicher Leiter des Teams. Für die schweren Etappen haben derzeit Johannes Adamietz und Abram Stockman Topform. Während Bergziege Adamietz besonders bei der Heim DM im Sauerland zeigen konnte was er drauf hat, fuhr Abram Stockmann bei den letzten Vorbereitungsrennen in Belgien sehr stark. Hier blitze auch einmal das Potential von Per Münstermann auf. Der Dürener konnte den GP Andre Flathout in Belgien gewinnen und ist für die Heimrundfahrt top motiviert. Einziges Sorgenkind ist derzeit Jon Knolle, der zuletzt in Belgien schwer stürzte. „Die Wunden verheilen langsam und ich hoffe, dass die Schmerzen ab morgen einfach ausgeblendet sind“, zeigt sich Knolle kämpferisch.

Die Deutschland Tour wird täglich auf ARD oder ZDF sowie Eurosport live übertragen. Am Start stehen aus heimischer Sicht Jon Knolle, Johannes Adamietz, Per Christian Münstermann, Julian Borresch und die belgischen Zwilling Abram und Michiel Stockman.

Neben dem heimischen Team sind die großen WorldTour- und Pro-Teams am Start. Neben den Tour de France Teams hat sich das Team SARIS ROUVY Sauerland mit seinen starken Leistungen in der Bundesliga den begehrten Startplatz erkämpft.