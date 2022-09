Das im Sauerländer WOLL-Verlag erschiene Buch „Das Schützenfest abc“ von Peter Menne und Augustin Upmann gehört zu den schönsten Regionalbüchern in Deutschland. Mit dem Preis „Deutschlands schönstes Regionalbuch“ zeichnen die Interessengruppe (IG) Regionalia des Börsenvereins und die Stiftung Buchkunst Bücher aus, die einen regionalen Bezug haben und durch ihre Gestaltung, Bindung, Typographie und Gesamtkonzeption besonders hervorstechen und Verkäuflichkeit im Buchhandel vor Ort versprechen.

Ein Buch für die Schützen in ganz Westfalen

„Das Schützenfest abc“ von Peter Menne und Augustin Upmann war zusammen mit acht anderen Büchern aus ganz Deutschland von einer Fachjury für den diesjährigen Preis „Deutschlands schönstes Regionalbuch“ nominiert worden. Die Jury lobte das Buch vor allem in Sachen Illustration, Typografie, Format, Preis und Verkäuflichkeit. Am Ende erkor die Jury nach langem Abwägen das Buch „Spielzeug gestalten im Erzgebirge“ als Deutschlands schönstes Regionalbuch. „Die Nominierung des Buches „Das Schützenfest abc“ für Deutschlands schönstes Regionalbuch in diesem Jahr hat die Autoren und natürlich den Verlag sehr gefreut“, sagte Verleger Hermann-J. Hoffe nach der Jurysitzung. „Damit reiht sich „Das Schützenfest abc“ aus dem WOLL-Verlag in die exklusive Reihe schöner und erfolgreicher Regionalbücher aus Deutschland ein.“

Nominiert für Deutschlands schönstes Regionalbuch: Das Schützenfest abc aus dem WOLL-Verlag

Die Auszeichnung „Deutschlands schönstes Regionalbuch“ ist der Auftakt der bundesweiten Regionalbuchtage „Heimat erlesen“ vom 15. bis 30. September. Unter dem Dach von JETZT EIN BUCH!, der bundesweiten Initiative der deutschen Buchbranche, und in Zusammenarbeit mit der IG Regionalia im Börsenverein rücken Buchhandlungen und Verlage in ganz Deutschland regionale Literatur in den Fokus. Der Hashtag #Heimaterlesen bündelt alle Social-Media-Aktivitäten rund um die Regionalbuchtage.

Deutschlands schönstes Regionalbuch in der Presse.