Deutschland Tour 2025 kann sich im Sauerland entscheiden

Vom 20. bis 24. August 2025 rollt die Lidl Deutschland Tour durch die Mitte des Landes. An fünf Tagen führt das bedeutendste deutsche Radrennen von der Ruhrmetropole Essen nach Magdeburg, die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts. Die weltbesten Radsportprofis legen insgesamt 741 Kilometer zurück und durchqueren Nordrhein- Westfalen, Hessen und das FahrRadLand Sachsen-Anhalt.

Auch 2025 bleibt die Lidl Deutschland Tour ihrem sportlichen Charakter treu. Die Strecke fordert verschiedene Fahrertypen heraus. Den Auftakt bildet ein explosiver Prolog, der den Zeitfahrspezialisten und tempoharten Sprintern entgegenkommt. Danach steigern sich die Anforderungen kontinuierlich: Mit jedem Renntag kommen 1.000 Höhenmeter hinzu, bis die vorletzte Etappe am Samstag für eine Vorentscheidung sorgen dürfte. Das große Finale in Sachsen-Anhalt bietet dann wieder Chancen für die Sprinter. Ein Sekundenkrimi ist garantiert!

„Die Lidl Deutschland Tour bietet in diesem Jahr eine perfekte Mischung aus Etappen für die Sprinter und Strecken, die den angriffslustigen Klassikerfahrern liegen. Ich bin sicher, dass wir eine spannende Rundfahrt erleben werden„, sagt Fabian Wegmann, Sportlicher Leiter der Lidl Deutschland Tour.

Sechs Gastgeber: Bekannte Namen und neue Ziele

2025 begrüßt die Lidl Deutschland Tour sechs Austragungsorte. Während Essen, Arnsberg und Kassel bereits vor zwei Jahren Gastgeber waren, kommen Herford als Zielort der 1. Etappe und Startort am Folgetag sowie die beiden größten Städte Sachsen-Anhalts, Halle (Saale) und Magdeburg, als neue Stationen hinzu. Besonders Magdeburg setzt die Tradition fort, das Finale in einer deutschen Landeshauptstadt auszutragen.

„Ich freue mich, dass wir im August zurück zu Freunden kommen und gleichzeitig neue Gastgeber begrüßen. Unsere Etappenorte und -regionen sind das Rückgrat der Lidl Deutschland Tour. Sie geben uns die Bühne, um großartigen Sport zu präsentieren. Schöner Nebeneffekt für Profis und die Fans: Dank unserer Etappenorte haben wir in diesem Jahr eine Tour der kurzen Wege. Das spart Transfers und wir können noch mehr Zeit in den Regionen verbringen„, sagt Maren Hopf, Head of Lidl Deutschland Tour bei A.S.O. Germany.

Lidl Deutschland Tour: Ein Radsport-Festival mit gesunden Snacks für alle

Die Lidl Deutschland Tour kommt vom 20. bis zum 24. August in die Etappenstädte. Als Hauptsponsor, „Offizieller Frische-Partner“ und Namensgeber wird Lidl auf der gesamten Strecke der Lidl Deutschland Tour präsent sein. Mit Aktionen und gesunden Snacks möchte der Lebensmitteleinzelhändler die Zuschauer für den Radsport und Bewegung begeistern sowie eine bewusste Ernährung für alle leicht zugänglich machen.

Am Finaltag haben dann auch Hobbyradsportler*innen die Gelegenheit, die Rennatmosphäre hautnah zu erleben: Zwei Strecken mit Start und Ziel in Magdeburg stehen bei der ADAC Cycling Tour zur Auswahl. Die Startplätze für dieses Erlebnis können auf deutschland-tour.com gebucht werden. Dazu

können sich die Zuschauer in den Etappenorten auf zahlreiche Rahmenveranstaltungen freuen. Die „kinder Joy of Moving mini tour“ begeistert die jüngsten Fans, während bei der LichtBlick Newcomer Tour der Nachwuchs im Rampenlicht steht. Die tägliche Expo Tour sorgt mit Bühnenprogramm und vielen Aktionsständen für Unterhaltung. Alle Renntage werden live im TV und per Stream übertragen.

Die Strecke der Lidl Deutschland Tour 2025 im Detail

Prolog (20. August): Spektakulärer Auftakt in Essen

Das Rennen beginnt mit einem Prolog über 3 Kilometer auf dem UNESCO-Welterbe Zeche Zollverein. Gestartet wird vor der markanten Kulisse des Industriedenkmals auf Höhe des Schachts 1/2/8. Die flache, aber technisch durchaus anspruchsvolle Strecke verspricht ein Hochgeschwindigkeits-Spektakel, das mit knappen Zeitabständen für Spannung sorgen wird. In den letzten Jahren hat eine einzige Sekunde über den Start der Rundfahrt entschieden.

1. Etappe (21. August): Von Essen nach Herford – Radsport pur in NRW

Das Zollverein-Gelände in Essen ist auch Gastgeber zum Start der 1. Etappe. Es geht nach Herford. Die Zuschauer in Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland können sich freuen, denn die Lidl Deutschland Tour bleibt in Nordrhein-Westfalen. Recklinghausen, Hamm, Gütersloh und Bielefeld liegen entlang der Strecke – 197 Kilometer werden auf dem Weg nach Herford zurückgelegt. Kurz vor Bielefeld muss der Teutoburger Wald passiert werden. Ein steiler Stich läutet die letzte Rennstunde ein, der Stuckenberg in Herford lädt kurz vor dem Ziel noch einmal zu Attacken ein, bevor die Etappe in der Herforder Innenstadt zu Ende geht.

2. Etappe (22. August): Die Königsetappe ins Sauerland

Von Herford geht es am Freitag nach Arnsberg – 189 anspruchsvolle Kilometer stehen auf dem Programm und die Lidl Deutschland Tour legt einen weiteren Tag in Nordrhein-Westfalen ein. Nachdem Herford in Richtung Bad Salzuflen verlassen wird, prägt der Teutoburger Wald den Etappenbeginn. Bei Detmold wird zunächst zum Hermannsdenkmal geklettert und 10 Kilometer später wartet mit der Gauseköte der nächste Anstieg. Vorbei an Paderborn und der Wewelsburg bleibt es wellig auf dem Weg ins Sauerland. Nachdem der Möhnesee überquert ist, ist bald Arnsberg erreicht. Im Seufzertal kündigt sich der nächste steile Anstieg an und kurz darauf wird das Ziel in Neheim passiert. Eine Runde von 20 Kilometern muss noch absolviert werden, bevor der Tagessieger feststeht.

3. Etappe (23. August): Ein Klassiker nach Kassel

Mit 3.000 Höhenmetern auf 184 Kilometern besitzt der Samstag Klassikercharakter. Von Arnsberg geht es zurück zum Möhnesee. Ab jetzt ist im Profil kein flacher Kilometer zu entdecken. Das sauerländische Auf und Ab, inklusive Rampen mit zweistelligen Steigungsprozenten, prägt den Tag. Mit dabei ist die berühmt-berüchtigte Hirschberger Wand – nur knapp 200 Meter lang, aber über 20% steil! Zur Etappenhalbzeit wartet mit dem Buttenberg der höchste Punkt der diesjährigen Rundfahrt. Kurz darauf wird die Lidl Deutschland Tour 2025 erstmals Nordrhein-Westfalen verlassen – Hessen ist erreicht. Am Diemelsee entlang führt die Strecke durch Nordhessen nach Kassel. Nach einer Zielrunde mit zwei

weiteren Anstiegen wird in Kassel eine Vorentscheidung für den Gesamtsieg der Lidl Deutschland Tour 2025 fallen.

4. Etappe (24. August): Großes Finale in Sachsen-Anhalt

Die 168 Kilometer lange Schlussetappe von Halle (Saale) nach Magdeburg bietet eine letzte Chance für die Sprinter. Vom Rathaus in der Saalestadt geht es zum Showdown durch das Bundesland, in dem #moderndenken ein besonderes Markenzeichen ist. Nach nur 20 Kilometern warnt ein Straßenschild vor einer 18%-Steigung. Aber der steile Anstieg auf die Halde des ehemaligen Kaliwerkes Johannashall ist die einzige Hürde, die sich auf dem Weg in die Landeshauptstadt in den Weg stellt. Kurz vor Aschersleben flacht das Gelände wieder ab. Nördlich vorbei am Königsauer See und dem Concordiasee kommen die Magdeburger Börde und Oschersleben in Sicht. Es sind nur noch 40 Kilometer bis zur ersten Passage des Ziels. Nach zwei Zielrunden am Schleinufer steht fest, wer die Lidl Deutschland Tour 2025 gewinnt.

Etappen der Lidl Deutschland Tour 2025

Prolog (Mittwoch, 20. August): Essen 3 km 1. Etappe (Donnerstag, 21. August): Essen – Herford 197 km 2. Etappe (Freitag, 22. August): Herford – Arnsberg 189 km 3. Etappe (Samstag, 23. August): Arnsberg – Kassel 184 km 4. Etappe (Sonntag, 24. August): Halle (Saale) – Magdeburg 168 km



Über die Lidl Deutschland Tour:

Die Lidl Deutschland Tour ist die größte Radsportveranstaltung in Deutschland. Als fünftägiges Etappenrennen der UCI ProSeries lockt die Rundfahrt die weltbesten Teams an und bietet darüber hinaus viele Breitensporterlebnisse wie die ADAC Cycling Tour zum Selberfahren oder die „kinder Joy of Moving mini tour“ für die Jüngsten. Die nächste Ausgabe findet vom 20. bis 24. August statt. Der Startschuss fällt in Essen mit einem Prolog vor der historischen Kulisse des UNESCO-Weltkulturerbes Zeche Zollverein. Zur Halbzeit prägt das Sauerland mit Arnsberg als Gastgeber die Strecke. Vor dem Finaltag fällt in Kassel die Vorentscheidung. Die Schlussetappe führt dann komplett durch das FahrRadLand Sachsen-Anhalt – ein Bundesland, in dem #moderndenken ein besonderes Markenzeichen ist. Auf dem Weg von Halle (Saale) zum großen Finale nach Magdeburg werden die beiden größten Städte Sachsen- Anhalts miteinander verbunden.