Deutsches Drahtmuseum mit neuer Internetseite

Das Deutsche Drahtmuseum in Altena startet mit einer neuen Internetseite ins Jahr 2025. Zu finden ist die neue Homepage unter der Adresse www.deutsches-drahtmuseum.de

Wer online eine Museumsführung buchen, nach Öffnungszeiten und Anreise-Informationen schauen oder nach aktuellen und vergangenen Ausstellungen stöbern möchte, ist bei der neuen Homepage des Deutschen Drahtmuseums an der richtigen Adresse. In der Ausstellung des Deutschen Drahtmuseums dreht sich alles um den vielseitig einsetzbaren Werkstoff. Es geht um die Technik-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Drahtherstellung, um Drahtprodukte und Drahtkunst.

Interessierte erhalten auf der Homepage schon vorab Einblicke von den einzelnen Räumen. Unter dem Menüpunkt „Dauerausstellung“ können die elf einzelnen Ausstellungsbereiche wie zum Beispiel „Konstruieren und Bauen“ oder „Draht und Kunst“ über 360-Grad-Panoramen besucht werden. „Wir verstehen die Panoramen als virtuelle Appetithappen, die Lust auf einen Museumsbesuch machen sollen“, sagt Museumsleiter Stephan Sensen. Die neue Seite zeigt außerdem viele Fotos und Videos.

Damit hat der zweite Museumsstandort des Märkischen Kreises in Altena wieder eine eigene Internetpräsenz. Von der neuen Internetseite des Märkischen Kreises (www.maerkischer-kreis.de ), die im Dezember an den Start gegangen ist, findet sich nur noch ein kurzer Einführungstext zum Deutschen Drahtmuseum. Von dort werden die Nutzer direkt auf die neue Internetseite des Museums weitergeleitet.

Für den Besuch des Deutschen Drahtmuseums wird kein verbindlicher Eintritt mehr erhoben, sondern es gilt „Bezahle, was du willst“/ „Pay what you want“. Mit der Spende wird der Erhalt und Betrieb des Deutschen Drahtmuseums unterstützt. Weitere Informationen: www.deutsches-drahtmuseum.de