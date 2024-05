Deutscher Mühlentag am 20. Mai 2024

Quelle: Monika Löcken

Traditionell am Pfingstmontag öffnen bundesweit rund 650 historische Denkmale ihre Türen. Die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung (DGM) e.V. laden zum Deutschen Mühlentag ein. An diesem besonderen Tag lassen die zahlreichen Wind- und Wasser-, Dampf- und Motormühlen des Landes ihre Flügel und Wasserräder drehen. Die Idee des Deutschen Mühlentages wurde vor 30 Jahren entwickelt. Seit dem erfreuen sich in Deutschland regionale Mühlenveranstaltungen großer Beliebtheit. Die bundesweite DMT-Eröffnung am 20. Mai 2024 an der Wassermühle mit Museum in Gollmitz richten die Mühlenvereinigung Berlin-Brandenburg und die Eigentümer-Familie Rogozinski aus. Die Schirmherrschaft hat die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg, Frau Dr. Manja Schüle, übernommen. Auch auf der Wendener Hütte wird es wieder Programm geben. Das Museum und die Hütte sind von 11 bis 18 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. Hier können Sie die Sonderausstellung zum Thema „Erneuerbare Energien“ besuchen. Die Ausstellung nähert sich diesem Thema von zwei Seiten. Wir präsentieren diese Energiequellen anhand von Modellen. Gebaut wurden sie durch den Bastler Günter Blömer, der sie im Steiner Wind- und Wassermuseum ausstellt. Aber Energie ist in unserem Leben viel mehr. In einem weiteren Aspekt präsentieren wir die kreative Auseinandersetzung mit Energien am Beispiel der Werke von Renate Straßburger.

Um 15 Uhr startet Anja Klewe zu einer kostenlosen Hüttenführung.