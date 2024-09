Deutscher Meister und Aufwärtstrend in der Bundesliga

Das Team REMBE Pro Cycling™ Team Sauerland hat die Deutsche Meisterschaft im Mannschaftszeitfahren gewonnen. Das Podium komplettierten die Mannschaften Lotto Kern Haus und Sportforum. Gleichzeitig gehörten die Titelkämpfe zur Lila Logistik Rad Bundesliga. Hier machten die Sauerländer ebenfalls Boden gut und liegen jetzt auf einem starken 2. Platz min der Gesamtwertung.

„50 Kilometer mit einem 55er Schnitt“

Schon ab den ersten Metern gab das Team mit Julian Borresch, Sebastian Niehues, Julian Braun, Jonathan Rottmann, Henri Appelbaum und Silas Koech alles und legte auf der ersten Hälfte des knapp 50 Kilometer langen Zeitfahrens den Grundstein für den Sieg. Zusammen mit NRW Trainer Wolfgang Oschwald hatten sich die Sauerländer Youngster noch einmal intensiv auf die Titelkämpfe vorbereitet. „Wir haben in den letzten Wochen gut gearbeitet und alle waren top drauf. Das es reichen kann hatten wir im Vorfeld schon geahnt, aber nicht grossartig rum erzählt. An so einem Tag muss alles passen, niemand darf stürzen. Es hat mega Spaß gemacht, während der knappen Rennstunde stand die Tachonadel immer zwischen „55 und 60″“, berichtet Wolfgang Oschwald direkt nach den Titelkämpfen.

Quelle: Mareike Engelbrecht Das Sauerland Radsport-Team angeführt von Julian Borresch während des Rennens. – Fotografin Mareike Engelbrecht .

Hartes Training, Aerodynamik Tests im Windkanal und neue Zeitfahrhelme im Vorfeld sichern Sekunden

Neben dem harten Training auf den teils sehr umkomfortablen Zeitfahrmaschinen feilten ein Teil der Sportler noch an der Aerodynamik. „Die Idee kam uns nach der DM im Einzelzeitfahren. In der Analyse hatten wir festgestellt, dass beispielsweise Julian Borresch im Vergleich zur Konkurrenz viel höhere Wattwerte getreten hat, aber trotzdem nicht gewonnen hatte. Also haben wir unsere starken Zeitfahrer in einen Windkanal bei München testen lassen und etwas an ihren Sitzpositionen geändert“, erklärt Wolfgang Oschwald weiter. Das alles mit Sauerländer Hilfe: Der aus Kallenhardt stammende Björn Gesemann öffnete uns die Türen zum in der Szene angesagten Institut „The Aerow“ in München. Weiter wurde das REMBE Pro Cycling Team Sauerland mit High Tech Helmen des französischen Spezialisten EKOI ausgestattet. „Die brandneuen Zeitfahrhelme von EKOI sind eigentlich nur den Top Profis von Israel Cycling und Lotto Dstny in der World Tour vorbehalten. Zuletzt kamen diese bei der Tour de France und den Olympischen Spielen zum Einsatz. Der ganze Aufwand vom Training bis zum Material hat sich gelohnt. Bei 12 Sekunden Vorsprung auf 50 Kilometer macht das Gesamtpaket aus vielen kleinen Bausteinen den Unterschied.

Die Bilder im Anhang sind zur Nutzung frei.