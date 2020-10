Deutscher Hospiztag 2020

Sauerländer Hospize

Der Deutsche Hospiztag findet jedes Jahr am 14. Oktober statt und folgt damit auf den internationalen Welthospiztag, der am 10. Oktober begangen wird. Der Deutsche Hospiz- und PalliativVerband hatte den Deutschen Hospiztag im Jahre 2000 ins Leben gerufen, dieses Jahr findet er also schon zum 20. mal statt. Da die COVID-19-Pandemie in diesem Jahr die Feierlichkeiten erschwert und die Veranstaltungen nur vereinzelt stattfinden können, möchten wir die Hospize im Sauerland einmal vorstellen.

Hospiz Raphael in Arnsberg

Das Hospiz wurde 1999 in der Hellefelder Straße in Arnsberg eröffnet, seit 2006 befindet es sich im Neubau in der Ringlebstraße 20. Die acht Gästezimmer und ein Angehörigenzimmer haben jeweils ein Bad und freien Blick und Zugang auf den liebevoll gestalteten Garten. Hospiz Raphael ist eine Institution der Caritas Arnsberg. Mehr Informationen unter: https://www.caritas-arnsberg.de/pflege-amp-wohnen/hospizdienste/hospiz-raphael/hospiz-raphael

Hospiz St. Elisabeth in Lennestadt

1991 wurde in Trägerschaft des Vereins das St. Elisabeth Hospiz in Lennestadt-Altenhundem eröffnet, die erste stationäre Einrichtung im ländlichen Raum, in der zu dieser Zeit noch jungen Hospizbewegung in Deutschland. Mehr Informationen unter: https://www.st-elisabeth-hospiz.de/index.php

Quelle: Hospiz Mutter Theresa Hospiz Mutter Theresa in Iserlohn

Hospiz Mutter Theresa in Iserlohn

Das Hospiz Mutter Teresa ist in einem 2015 errichteten Neubau untergebracht und verfügt über sechs Einzelzimmer, die mit Bad, TV, Telefon und Internet ausgestattet sind. Jedes Zimmer hat Blick auf die eigene kleine Terrasse und in den Garten. Mehr Informationen unter: https://www.hospiz-mk.de/hospiz-mutter-teresa.html

Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe

Im September 1998 eröffnete das erste Kinderhospiz in Deutschland: das Kinderhospiz Balthasar in Olpe/Biggesee. 2009 folgte das erste

Jugendhospiz. Bis zu acht kranke Kinder und vier erkrankte Jugendliche sowie deren Familien finden hier Platz, um sich würdevoll voneinander verabschieden zu können. Mehr Informationen unter: https://www.kinderhospiz-balthasar.de/startseite.html

Neben den Hospizen gibt es viele ambulante Hospizdienste, die sterbende Menschen auf ihrem letzten Weg zuhause begleiten. Viele Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich für Hospiz und Hospizdienste, etwas was am Deutschen Hospiztag nicht unerwähnt bleiben sollte.

Auf unserer Website haben Sie vielleicht gesehen, dass das WOLL-Magazin eine Verlosung zu Gunsten des St. Elisabeth Hospiz begleitet hat. Ingo Luke war Initiator dieser Aktion, bei der er eine selbstgeschnitzte WOLL-Bank verlost hat, der er in mühsamer Handarbeit hergestellt hat. Insgesamt 3.500 € sind bei dieser tollen Aktion für das Hospiz St. Elisabeth gespendet worden. Beeindruckend! Den Bericht können Sie unter dem folgenden Link nachlesen: https://woll-magazin.de/3-500-euro-spende-fuer-hospiz-st-elisabeth-in-lennestadt/