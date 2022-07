Deutschen-Leasing-Award für die Sparkasse Mitten im Sauerland

Unternehmen in der Region schätzen persönliche und fachliche Kompetenz der Sparkasse

Der Vorstand und die Gewerbe- und Firmenkundenberater der Sparkasse Mitten im Sauerland durften jetzt den Deutsche Leasing Award für eine der in 2021 bundesweit erfolgreichsten Sparkassen im Leasinggeschäft entgegennehmen. Eine Delegation der Deutschen Leasing überreichte der heimischen Sparkasse persönlich den begehrten Award, der einmal mehr bewies, wie die Wirtschaft in der Region die fachliche und persönliche Kompetenz der Berater der Sparkasse schätzt.

Sparkassenvorstand Peter Schulte freut sich über die Auszeichnung: „Unser Erfolg ist der Erfolg unserer Kunden. Ein großer Dank an alle Unternehmen, die uns als Partner ihres Vertrauens sehen und sich auf unsere Beratung und Konzepte verlassen. Wir sind als ein verlässlicher Partner mit innovativen und mittelstandsorientierten Finanzlösungen von unseren Kunden anerkannt. Die Auszeichnung spornt uns an, unsere Kompetenz in der Mittelstandsfinanzierung weiter auszubauen.“

„Und natürlich ein riesiges Dankeschön an unsere Mitarbeiter in den FirmenKundenCentern in Meschede, Finnentrop und Schmallenberg für die erbrachte Leistung“, ergänzt Alexander Wilke, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse. „Sind doch die fundierte Beratung und eine zuverlässige und faire Betreuung unserer Kunden die Basis für unser erfolgreiches Geschäftsmodell.“