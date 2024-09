Deutsche Waldtage 2024 in NRW

Groß und Klein waren zahlreich bei einer vorgezogenen Wanderung zu den Deutschen Waldtagen von Wald und Holz NRW im sauerländischen Berge erschienen und folgten neugierig den Ausführungen von Revierförsterin Janine Kohnen-Kamp. (Bildquelle: Wald und Holz NRW)

Im Rahmen der Deutschen Waldtage lädt Wald und Holz NRW am kommenden Wochenende alle Interessierten in den Wald ein. Bei den zwei- bis drei stündigen Wanderungen geht es einerseits darum, den Wald intensiv zu erleben und getreu dem Motto „Wald und Wissen“ möglichst viel über unseren Wald zu erfahren. Die Besucherinnen und Besucher bekommen die Gelegenheit, von einer Försterin oder einem Förster, einem Ranger oder Fachleuten des Zentrums für Wald und Holzwirtschaft alles über den Wald zu erfahren, was sie schon immer wissen wollten. Unter diesem Link lassen sich die passenden Veranstaltungen finden.

Das passende Event finden

Zum Beispiel lädt Ranger Jannick Rüsche am Donnerstag, den 12. September ins Sauerland ein zu einer Tour auf den charakteristischen Ebbekamm und zu mystischen Mooren. An den beiden darauffolgenden Tagen ist es möglich, sich auf spielerische Art an der Rangerstation Hallenberg über den Wald zu informieren. Den Wald durch die Brille einer Waldbodenforscherin oder eines Waldbodenforschers erkunden oder mit Expertinnen und Experten über die Rolle des Waldes im Klimawandel und seine Zukunft austauschen – das und Vieles mehr bieten die Deutschen Waldtage 2024 in NRW.

Unter dem Motto „Wald und Wissen“ finden die Deutschen Waldtage 2024 bundesweit vom 13. bis 15. September statt. Damit gehen die vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) initiierte Veranstaltungsreihe in diesem Jahr bereits in die sechste Runde. Wald und Holz NRW ist auch in diesem Jahr wieder dabei, um sein Expertenwissen mit allen Interessierten zu teilen.