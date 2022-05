Deutsche Radprofis treffen sich vom 24. bis 26 Juni im Sauerland

Das Sauerland ist in diesem Jahr Austragungsort der Deutschen Radmeisterschaften: Zu den nationalen Titelkämpfen vom 24. bis 26. Juni kommen die Top-Fahrer des deutschen Profi-Radsports in die Region. Rund 300 bis 400 Sportler erwarten die Organisatoren der Veranstaltergemeinschaft der DM Rad 2022 GmbH. An den Start gehen auch Fahrer der WorldTour-Teams „BORA hansgrohe“ und „Team DSM“ sowie das heimische U23 Bundesliga-Team „Saris Rouvy Sauerland“.

„Die Zuschauer dürfen sich auf drei Tage hochkarätigen Radsport im Sauerland freuen“, so Team Sauerland Manager und Organisator Heiko Volkert, der den Zuschlag für die Austragung der DM gemeinsam mit Jörg Scherf in die Region holen konnte. Zu den nationalen Meisterschaften präsentieren sich die Radprofis naturgemäß in Bestform. Für die Männer ist es der letzte wichtige Formtest eine Woche vor Beginn der Tour de France.

DM Zeitfahren in Marsberg

Spannende Wettkämpfe verspricht daher auch das dreitägige Rennprogramm, das jetzt von den Organisatoren final vorgestellt wurde: Den Auftakt machen am Freitag, den 24. Juni 2022 die Deutschen Meisterschaften im Zeitfahren der Männer und der Frauen. Von Marsberg aus startet der 27-Kilometer-Kurs über Obermarsberg, Giershagen, Leitmar, Canstein, Udorf, Kohlgrund und Erlinghausen. Dies ist das erste Kräftemessen der Top-Favoritinnen und Favoriten des deutschen Radsports. „Das ist eine knüppelharte Strecke mit steilem Anstieg zu Beginn und teils technisch anspruchsvollen Kurven“, so Jörg Scherf. „Die besten Aussichten darauf, zu gewinnen, hat daher sicherlich auch ein kompletter Zeitfahrer“, vermutet Heiko Volkert. Rund um das Rennen wird es für die Zuschauer seitens der Stadt ein buntes Rahmenprogramm geben (Details folgen).

Bildchen-Sprint der Hobbyfahrer/-innen Siedlinghausen

Während die Profis am Samstag, den 25. Juni 2022 einen Ruhetag einlegen und sich auf das Straßenrennen am Sonntag vorbereiten, steht dieser Tag ganz im Zeichen der Hobby-Radfahrer: Der Ski-Club Siedlinghausen organisiert bereits zum 28. Mal seinen traditionellen Bildchen-Sprint für Jedermänner und -frauen. Das Einzelbergzeitfahren von Siedlinghausen zum Großen-Bildchen geht über 8,2 Kilometer und 243 Höhenmeter über weite Streckenabschnitte des Straßenrennens, das am darauffolgenden Tag mehrmals durch Siedlinghausen führt: „Auf der Strecke wird eine Zeitmessung installiert, sodass sich jeder Hobbyfahrer mit den Zeiten der Profis messen kann“, erklärt Heiko Volkert. Zum Bildchen-Sprint werden rund 100 Fahrerinnen und Fahrer erwartet, darunter auch die Rekordhalter Heiner Klemme und Carmen Small.

DM Straßenrennen Männer/Frauen Arnsberg – Siedlinghausen – Winterberg

Höhepunkt des Renn-Wochenendes sind die Deutschen Straßen-Meisterschaften am Sonntag, den 26. Juni 2022: Das 130 Kilometer-Rennen der Frauen startet in Siedlinghausen und führt acht Mal über einen 13 Kilometer-Rundkurs über Brunskappel und Elpe ins Ziel nach Winterberg, wo am Kahlen Asten im Schatten des Astenturms die Deutsche Meisterin gekürt wird.

Das Straßenrennen der Männer geht über 200 Kilometer von Arnsberg-Neheim ebenfalls bis nach Winterberg und wandelt dabei in großen Teilen auf den Spuren der ebenso beliebten wie anspruchsvollen Sauerlandrundfahrt. Das Rennen startet in Neheim im Vorfeld des Stadtfestes „Neheim Live“ und führt über Alt-Arnsberg, Warstein, Meschede, Sundern, Eslohe, Schmallenberg und Siedlinghausen bis ins Ziel auf die Höhen des Kahlen Astens. Die knackigen Anstiege der Sauerländer Berge, spektakuläre Abfahrten und nicht zuletzt tausende begeisterte Zuschauer wie bei der Sauerland Rundfahrt werden für die bekannte „Klassiker-Atmosphäre“ sorgen. Als besonders zuschauerträchtige Spots gelten dabei der Start- und Zielbereich der Zeitfahrstrecke in Marsberg, der Schlossberg in Arnsberg, die berüchtigte Hirschberger Wand mit 33 Prozent Steigung, die Bergwertung an der Rochus Kapelle in Eslohe, der Niederwald zum Odin in Meschede sowie die Schützenfeste in Schmallenberg und Eslohe am Rande der Rennstrecke. „Wir freuen uns sehr, dass sich in diesem Jahr auch viele weitere Städte und Vereine mit einem kleinen Rahmenprogramm in ihren Städten beteiligen, so dass wieder für Stimmung und Spannung vom ersten bis zum letzten Rennkilometer garantiert ist“, sagt Jörg Scherf.

Organisiert wird die Deutsche Meisterschaft im Sauerland von der eigens gegründeten DM Rad 2022 GmbH, einem Zusammenschluss der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH sowie der SVL Sports GmbH, und maßgeblich unterstützt von zahlreichen Städten, Gemeinden, unzähligen Vereinen und rund 1.000 Helferinnen und Helfern. Hauptsponsor ist die Warsteiner Brauerei. „Wir freuen uns über so viel Begeisterung für den Radsport im Sauerland. Ohne die Unterstützung der Kommunen und der vielen ehrenamtlichen Helfer wäre diese Veranstaltung nicht zu stemmen – eine Gesamtleistung dieser tollen Region“, so die Organisatoren, die mit der Deutschen Meisterschaft nicht zuletzt die Fahne für das Sauerland hochhalten wollten. Helfer, die die Veranstaltung noch als Streckenposten unterstützen möchte, können eine Mail an info@svl-sports.de schreiben. Geplant ist eine Übertragung der Rennen per Livestream im Internet unter www.sauerlandrundfahrt.de.

Das Rennprogramm im Überblick:

· Fr., 24.06.2022: DM Zeitfahren der Männer und Damen in Marsberg, 27 km

· Sa., 25.06.2022: „Bildchen-Sprint“ Hobby-Bergzeitfahren in Siedlinghausen

· So., 26.06.2022: DM Straßenrennen der Männer, von Arnsberg-Neheim zum Kahlen

Asten/Winterberg, ca. 210 km

· So., 26.06.2022: DM Straßenrennen der Frauen, Rundkurs ab Siedlinghausen zum Kahlen Asten/Winterberg – ca. 130 km