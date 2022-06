Deutsche Meisterschaften in Balve

Isabell Werth Deutsche Meisterin in der Kür

Nach einem „Wechselkomplex“ in der Deutschen Meisterschaft um den Grand Prix Special am gestrigen Samstag zeigten sich Rekordreiterin Isabell Werth und ihr DSP Quantaz heute in der Grand Prix Kür – ausgetragen als LONGINES GROSSER OPTIMUM PREIS präsentiert von der Meggle GmbH & Co.KG – von ihrer besten Seite. Im ausverkauften Dressurstadion des LONGINES BALVE OPTIMUM tanzten sie als letztes Paar mit 85,450 Prozent zum Sieg! Das machte summa summarum den 17. Deutschen Meistertitel für Isabell Werth.

Quelle: Stefan Lafrentz BALVE – Longines Optimum 2022 WERTH Isabell (GER), DSP Quantaz Siegerehrung Finale Deutsche Meisterschaft Grand Prix Kür LONGINES GROSSER OPTIMUM PREIS 2022 präsentiert von der MEGGLE GmbH & Co. KG Balve, Reitstadion Schloss Wocklum 12. June 2022 © www.sportfotos-lafrentz.de/Stefan Lafrentz

Mario Stevens erneut Deutscher Meister der Springreiter beim LONGINES BALVE OPTIMUM

Am Donnerstag noch war sich Mario Stevens gar nicht sicher, wie es laufen könnte in der Deutschen Meisterschaft der Springreiter. „Mal abwarten“, tat er es recht ungläubig ab. Aber schon am gestrigen Samstag sagte Co-Bundestrainer Marcus Döring: „Ich tippe auf Mario Stevens in der Meisterschaft!“ Und er sollte Recht behalten. Als letzter Starter hatte es der Springreiter aus Molbergen im LONGINES OPTIMUM PREIS, der Finalwertung der DM über zwei Umläufe, selbst in der Hand, direkt Deutscher Meister zu werden. „Super-Mario“ war der Einzige, der noch null bleiben konnte… Und im Sattel des erst neunjährigen Hannoveraner Wallachs Starissa klappte es vom Feinsten! Damit ist der 39-Jährige zwei Prüfungen, vier Umläufe und Null Fehler später erneut nach 2018 Deutscher Meister der Springreiter. Die Silbermedaille sicherte sich erstmals Philip Rüping mit dem elfjährigen Holsteiner Hengst Casallco, Bronze fiel an Marcus Ehning im Sattel des 14-jährigen westfälischen Hengst A la Carte NRW.

Quelle: Stefan Lafrentz BALVE – Longines Optimum 2022 STEVENS Mario (GER), Starissa Siegerehrung LONGINES OPTIMUM PREIS Deutsche Meisterschaft Finalwertung Springreiten Springprüfung Kl. S**** mit 2 Umläufen Balve, Reitstadion Schloss Wocklum 12. June 2022 © www.sportfotos-lafrentz.de/Stefan Lafrentz

25.000 Zuschauer strömten über die Tage zum LONGINES BALVE OPTIMUM.