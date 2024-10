Deutsche Meisterschaft im Handwerk – Neun Landessiegerinnen und -sieger aus dem Sauerland

Aus dem Bereich der Handwerkskammer Südwestfalen kommen 14 Landessiegerinnen und -sieger. Hier mit Mona Neubaur, Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, Berthold Schröder, Präsident des Westdeutschen Handwerkskammertages und der Handwerkskammer Dortmund, sowie Jochen Renfordt, Präsident der Handwerkskammer Südwestfalen in Arnsberg.



Die Deutsche Meisterschaft im Handwerk ist mit jährlich rund 3.000 jungen Handwerkern in den 130 Handwerksberufen Europas größter Berufswettbewerb. Nun stehen die Landessiegerinnen und -sieger des Wettbewerbs fest. Insgesamt zählen 75 junge Frauen und Männer, die ihre Ausbildung in den Bezirken der sieben NRWHandwerkskammern absolviert haben, zu den ersten Landessiegerinnen und -siegern – 9 von ihnen kommen aus dem Sauerland.

Zusammen mit der Wirtschafts- und Klimaschutzminsterin Ministerin Neubaur und dem Gastgeber der diesjährigen Veranstaltung, Berthold Schröder, überreichte Jochen Renfordt, Präsident der Handwerkskammer Südwestfalen, die Urkunden an 14 Landessiegerinnen und sieger aus Südwestfalen, davon 9 aus dem Sauerland, und gratulierte ihnen zu ihren herausragenden Leistungen im Handwerk. Für gute Stimmung zwischendurch sorgte der Stand-Up Comedian Benni Stark.

Mit dem ersten Sieg auf Landesebene haben sich die Gewinnerinnen und Gewinner für den Bundeswettbewerb qualifiziert. Ob sie sogar einen Sieg auf Bundesebene nach Hause bringen, entscheidet sich in den kommenden Wochen.

Die Landessiegerinnen und -sieger der Handwerkskammer Südwestfalen aus dem Sauerland:

Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Giona Carlo Menke, Meschede (Mario Menke Sanitär- & Heizungsbau, Meschede)

Automobilkaufmann Paul Osebold, Bestwig (Autohaus Kaltenbach GmbH, Arnsberg)

Brunnenbauer Maximilian Schütte, Eslohe (H. Spiekermann Bohrtechnik GmbH, Schmallenberg)

Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk, Schwerpunkt Bäckerei, Chantal Große, Brilon (Goeken backen GmbH, Brilon)

Feinwerkmechaniker Marvin Klein, Hemer (KPM Sondermaschinenbau und Prüftechnik GmbH & Co. KG, Iserlohn)

Feinwerkmechaniker, Schwerpunkt Zerspanungstechnik, Lukas Poggel, Lennestadt (PoVo Tec GmbH & Co. KG, Eslohe)

Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker, Fachrichtung Karosserie- und Fahrzeugbautechnik, Mathis Berghoff, Arnsberg (Ewers Karosserie- und Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, Meschede)

Konditorin Mara Mörchen, Winterberg (Gerhard Engemann Inhaber Ulrich Engemann, Winterberg)

Technischer Modellbauer, Fachrichtung Gießerei, Jannis Neuhaus, Drolshagen (Modellbau Ohm GmbH, Olpe)