Der WOLL-Verlag zu Gast auf der FürstenBuch-Messe in Bad Wünnenberg

Erste Selfpublisher-Buchmesse in Nordrhein-Westfalen bringt Autoren, Verlage und Literaturbegeisterte zusammen

Mit rund 30 liebevoll gestalteten Ständen, spannenden Lesungen und Buchvorstellungen, die sich über den gesamten Tag verteilten, sowie einer Bücherbörse stand dabei vor allem eines im Mittelpunkt: die Freude an Büchern und der Vielfalt an verschiedenen Genres ebenso wie der persönliche Austausch mit zahlreichen begeisterten Leserinnen und Lesern.

Wir vom WOLL-Verlag, durften mit einem eigenen Bücherstand bei dieser Premiere dabei sein. Mit einer Auswahl aus dem Verlagsprogramm konnten die Besucherinnen und Besucher die Bücher aus dem WOLL-Verlag direkt vor Ort entdecken. Besonders schön war dabei die Gelegenheit, mit Leserinnen und Lesern aus der Region und darüber hinaus, anderen Ausstellern sowie Literaturinteressierten persönlich ins Gespräch zu kommen.

Der Bücherstand vom WOLL-Verlag auf der FürstenBuch-Messe Quelle: Patricia Korn

Am Nachmittag fand die Lesung von der Autorin Petra Stremme mit ihrem Roman „Auf anderen Wegen“ statt, der im Juni 2026 im WOLL-Verlag erschienen ist. Für das Publikum bot die Lesung die Möglichkeit, die Autorin persönlich kennenzulernen und einen Einblick in ihren Roman und dessen Handlung zu bekommen.

Quelle: Patricia Korn Lesung mit der Autorin Petra Stremme aus ihrem Roman „Auf anderen Wegen“

Zwischen Büchertischen, Gesprächen und Lesungen entstand in der KulturScheune eine angenehme und persönliche Atmosphäre. Für den WOLL-Verlag war die Teilnahme an dieser ersten FürstenBuch-Messe ein rundum gelungener Messetag. Zahlreiche interessante Gespräche, neue Begegnungen und die Möglichkeit, Bücher aus anderen Genres und dessen Autorinnen und Autoren kennenzulernen, machten den Besuch zu einem besonderen Erlebnis.

Quelle: Patricia Korn Der Roman „Auf anderen Wegen“, im Juni im WOLL-Verlag erschienen.

Ein herzlicher Dank gilt dem gesamten Team der FürstenBuch-Messe für die engagierte und reibungslose Organisation dieser gelungenen Premiere. Die erste Selfpublisher-Buchmesse in Nordrhein-Westfalen hat gezeigt, wie viel Potenzial rund um Bücher und Literatur steckt.