Der Weg ist das Ziel

Neuer Pilgerstein in Herhagen

Noch nicht einmal 100 Einwohner hat Herhagen bei Eslohe, liegt aber an einem der bekanntesten Pilgerwege Europas: dem Jakobsweg. Er galt in dieser Region als Teil eines weit verzweigten Netzwerks alter Heer- und Handelswege. Seit Jahrhunderten führt die Strecke von Obermarsberg nach Bonn und von dort aus nach Santiago de Compostela.

Um die Bedeutung zu unterstreichen, haben die Dorfbewohner am Rastplatz in der Dorfmitte nun eine Bronzetafel, eingerahmt von einem Mühlstein von der Dorfmühle Schulte, aufgestellt. Diese informiert über die Geschichte des alten Heerwegs sowie über die Geschichte der Laurentiuskapelle in Herhagen.









Am 29. April wurde die Tafel im Rahmen einer kleinen Feier eingeweiht. Ortsvorsteher Bernd Gödde begrüßte Michael Kronauge, den Vorsitzenden des Sauerländer Heimatbunds, Heino von Groote, den Präsidenten des Freundeskreises der Jakobspilger Paderborn, den Bürgermeister Stephan Kersting sowie die Geistlichen Pfarrer Liedtke von der evangelischen Kirchengemeinde sowie den katholischen Pastor Vornholz, der krankheitsbedingt aber nicht dabei sein konnte.

Auch Annemarie Schmoranzer aus Ostwig, die sich zusammen mit ihrem inzwischen verstorbenen Mann Herbert in der Projektgruppe „Jakobswege im Sauerland“ engagiert hatte, war der Einladung zur Einweihung gefolgt.

Inzwischen liegt die inhaltliche Verantwortung für die Pilgerwege bei der Altertumskommission des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL), die weitere Etappen in Westfalen selbst erforscht und wieder begehbar machte. Das betrifft rund 1.000 Kilometer Jakobswege, die alle auf historischen Handelwegen basieren.









Pilgern bedeutet nicht nur das Ablaufen einer Strecke, sondern fördert auch die Beziehung zwischen Einwohnern und dem Pilger. „Gerade in Zeiten von fremdenfeindlichen Parolen ist das Gefühl einer Gemeinschaft, die dadurch entsteht, besonders wichtig“, betont Josef Lumme, der beim Sauerländer Heimatbund für den Bereich Pilgerwesen zuständig ist. Er lobt die tolle Dorfgemeinschaft, die das Aufstellen des Pilgersteins erst möglich gemacht hat.

Der Jakobsweg ist zwischen Paderborn und Elspe ca. 134 km lang und kann in sechs Etappen mit 19 bis 31 km Länge gewandert werden. Der Weg führt zunächst bis Marsberg auf einer mittelalterlichen Straße, die damals von Frankfurt nach Bremen führte. Danach folgt er der Route des mittelalterlichen Heer- und Römerwegs und verläuft dann weiter auf der alten Heidenstraße zwischen Köln und Leipzig.

Weitere Informationen gibt es unter http://www.sauerlaender-heimatbund.de/index.php/pilgern/jakobsweg-paderborn-%E2%80%93-elspe/304.html

Im Frühlingsheft 2022 berichtete WOLL bereits über die Kapelle in Herhagen. Den Bericht könnt ihr hier nachlesen.