Der Warsteiner Mühlenkopf Kraxler geht in die 5. Runde

Am 4. Juni jährt sich der Warsteiner Mühlenkopf Kraxler zum fünften Mal. Neben der sportlichen Herausforderung auf 400 Metern Streckenlänge und 156 Höhenmetern mit 38 Grad Steigung steht bei der gemeinsamen Veranstaltung der Warsteiner Brauerei und des Ski-Clubs Willlingen e. V. vor allem eines im Vordergrund: „Bei unserem Warsteiner Mühlenkopf Kraxler zählt der Teamgeist“, erklärt Madeleine Längle, Head of Brand Activation der Haus Cramer Gruppe und Projektverantwortliche. „Uns ist wichtig, dass wir unvergessliche Teammomente für unsere ‚Kraxler‘ schaffen. Egal ob das in der Staffel mit Kollegen und Freunden oder als Einzelläufer ist – wir bezwingen die Schanze zusammen und stoßen im Adlerhorst gemeinsam an.“

Auch Zuschauern ist einiges geboten, während die „Kraxler“ sich von Auslauf bis Adlerhorst die Schanze hochkämpfen. Sie können sich auf Bierkistenstapeln, Live-Musik der Schützenblaskapelle Willingen (ab 11 Uhr) und ein buntes Rahmenprogramm freuen. Mit verschiedenen Bieren der Warsteiner Brauerei und einem Speisenangebot aus der Region ist für das leibliche Wohl der Läuferinnen und Läufern und des Publikums gesorgt. Zur Erfrischung zwischendurch werden die Teilnehmenden und Besucher mit einem kalten Warsteiner Alkoholfrei 0,0 % versorgt, dem isotonischen Durstlöscher nach dem Sport.

Wer beim 5. Warsteiner Mühlenkopf Kraxler dabei sein möchte, kann sich als Einzelläufer oder gemeinsam mit dem Staffelteam noch bis Ende Mai über das Ticketportal anmelden.

Der Zeitplan des 5. Warsteiner Mühlenkopf Kraxlers:

10:30 – 11:45 Uhr: Registrierung der Teilnehmenden

12:00 – 12:30 Uhr: Feuerwehrlauf

12:30 – 13: 00 Uhr: Staffellauf

13:00 – 14:30 Uhr: Einzellauf

15:15 Uhr: Siegerehrung mit anschließendem Ausklang

Quelle: WARSTEINER

Fünf Zahlen & Fakten zum 5. Warsteiner Mühlenkopf Kraxler

Die Mühlenkopfschanze in Willingen ist die größte Großschanze der Welt . Definiert wird das durch die sogenannte Hillsize (Deutsch: Schanzenhöhe), die bei einer Großschanze zwischen 110 und 185 Metern liegt.

. Definiert wird das durch die sogenannte Hillsize (Deutsch: Schanzenhöhe), die bei einer Großschanze zwischen 110 und 185 Metern liegt. Der Höhenunterschied zwischen dem Fuß der Schanze – dem Auslauf – und dem höchsten Turm der Anlage – dem sog. „Adlerhorst“ – beträgt 156 Meter . Das entspricht fast auf den Meter genau der Höhe des Kölner Doms.

. Das entspricht fast auf den Meter genau der Höhe des Kölner Doms. Die Schanze hat eine lange Tradition, denn seit 1995 ist sie Austragungsort der Weltcup-Skispringen des Internationalen Skiverbandes (FIS). Das Sommerpendant – der Warsteiner Mühlenkopf Kraxler – wurde 2018 als Gemeinschaftsprojekt der Warsteiner Brauerei und des Ski-Clubs Willingen e. V. ins Leben gerufen. Seitdem haben mehr als 800 Kraxlerinnen und Kraxler die Schanze bezwungen.

als Gemeinschaftsprojekt der Warsteiner Brauerei und des Ski-Clubs Willingen e. V. ins Leben gerufen. Seitdem haben mehr als 800 Kraxlerinnen und Kraxler die Schanze bezwungen. Von Schottenkilt bis zur kompletten Feuerwehrkluft inklusive Sauerstoffflasche – jedes Jahr aufs Neue sind die Outfits der Läuferinnen und Läufer ein Highlight des besonderen Sportevents.

der Läuferinnen und Läufer ein Highlight des besonderen Sportevents. Zur guten Stimmung vor Ort tragen auch die Namen der Staffelteams bei: „Stiftung Wadentest“, „Die Gummiebierbande“ oder „Die Turboschnecken“ sorgen für jede Menge Teamgeist unter „Kraxlern“ und außerdem für ein Lächeln bei den Zuschauern. Mit einer Azubistaffel und dem Mitarbeiterteam „Warsteiner Machos & Friends“ ist die Warsteiner Brauerei jährlich nicht nur im Ausschank, sondern auch direkt am Hang vertreten.