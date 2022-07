Der Wald als Lebensraum

Sommerausgabe von „Südsauerland – Heimatstimmen aus dem Kreis Olpe“ erschienen

Mit der Sommerausgabe von „Südsauerland“ setzt der Kreisheimatbund Olpe sein Jahresthema „Wald“ fort. Im Titelbeitrag geht es diesmal um den Wald als Lebensraum, in Bild und Wort vorgestellt von Antonius Klein.

Zwei Waldwesen werden in weiteren Beiträgen präsentiert, nämlich der Kaisermantel, Schmetterling des Jahres 2022, von Sabine Venema und und die Vierblättrige Einbeere, Blume des Jahres, von Roswitha Kirsch-Stracke.

Jürgen Elschenbroich setzt seinen Aufsatz über die Förster-Dynastie auf der Einsiedelei bei Bilstein fort und beleuchtet diesmal vor allem die Pflichten eines preußischen Försters im 19. Jahrhundert. Hubertus Birkelbach, dessen Vorfahren über mehrere Generationen Köhler waren, schildert das Köhler-Handwerk und seine Bedeutung für die Entwicklung der Technologie im Sauerland. Josef Rave zeigt auf, wie der Ruhrverband auch die Wälder rund um die Stauseen als Wasserspeicher und damit „zusätzliche Talsperren“ versteht und entsprechend bewirtschaftet. Den Wald als Seelen- und Sehnsuchtsort behandelt Walter Wolf.

Einen Nachtrag zum vorjährigen Jahresthema „Rettung und Hilfe im Ehrenamt“ bietet Friederike Haß (THW), sie schildert ihren Einsatz in Finnentrop während der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021.

Weitere Beiträge im aktuellen Heft befassen sich mit Genealogie, Kunstgeschichte und erlebbarer Stadt- und- Landschaftsgeschichte: Zur Familie Müller in Olpe hat Rolf Müller geforscht. Andrea Arens erläutert die romanische Monumentalmalerei in der Drolshagener Pfarrkirche. Markus Köster und Ralf Springer stellen Filme zur Attendorner Stadtgeschichte aus den 1950er bis 1970er Jahren vor und Peter Maiworm nimmt die Leser mit auf den GrubenKunstWeg in der Rhonard.

In einem Nachruf erinnert Christoph Henrichs an den ehemaligen Vorsitzenden des Kreisheimatbundes Olpe, Hubertus Halbfas.

Otto Höffers Funde und Hinweise aus dem Archiv des Freiherrn von Fürstenberg-Herdringen, die „Heimatchronik“ für das 1.Quartal 2022, Veranstaltungshinweise sowie Buch- und Filmbesprechungen ergänzen die aktuelle Folge.

Die Redaktion der „Heimatstimmen“, Klaus Schulte in Lennestadt-Maumke, heimatstimmen@schulte-k.de, Tel. 02721/138 0268, nimmt gerne Text- und Bildbeiträge zur Heimatforschung entgegen, insbesondere zum Jahresthema „Wald“ in all seinen Facetten.

Die Zeitschrift des Kreisheimatbundes Olpe erscheint viermal im Jahr zum Preis von 5 € und ist erhältlich im Buchhandel (Altenhundem: Hamm, Attendorn: Frey und Hoffmann, Drolshagen: Buchhandlung Am Markt, Elspe: Görg, Finnentrop: Buchhandlung Am Rathaus, Olpe: Bücherstube Hachmann, Wenden-Gerlingen: Leseratte).

Ebenso kann die neue Folge in der Geschäftsstelle des KHB im Kreisarchiv Olpe bestellt werden: E‑Mail d.clemens@kreis-olpe.de, Tel. 02761/81 593. Die Geschäftsstelle hält auch Abonnement-Gutscheine für die „Heimatstimmen“ bereit. Hier können außerdem ältere Ausgaben der Zeitschrift sowie alle Bücher aus der „Schriftenreihe des Kreises Olpe“ und der Schriftenreihe „Jüdisches Leben im Kreis Olpe“ bezogen werden.

Weitere Informationen zum Verein und zu seinen Veröffentlichungen und Veranstaltungen unter: www.kreisheimatbund-olpe.de.