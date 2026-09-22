Der Stern des Sauerlandes

Wie das Sauerland Stern Hotel in Willingen Heimatverbundenheit, Gastfreundschaft und Zukunft miteinander verbindet

Es gibt Hotels und gastronomische Betriebe, die einen Ort prägen. Und es gibt Häuser, die mit einem Ort wachsen, sich verändern und dabei selbst zu einem Stück Heimat werden. Das Sauerland Stern Hotel in Willingen gehört zur zweiten Kategorie. Seit mehr als einem halben Jahrhundert steht das weithin sichtbare Hotel für Gastfreundschaft im Upland. Doch wer den „Stern“ heute noch mit den Bildern früherer Jahrzehnte verbindet, kennt nur einen kleinen Teil seiner Geschichte. Aus dem großen Ferienhotel von einst ist längst ein vielseitiges, modernes und zunehmend nachhaltig ausgerichtetes Familien-, Aktiv-, Tagungs- und Kongresshotel geworden.



Vom Kur- und Sporthotel über die Jahre des Clubtourismus bis zur heutigen Positionierung hat sich das Haus immer wieder verändert. Geblieben ist die Bereitschaft, Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und konsequent zu investieren. Jährlich fließen nach Angaben der Geschäftsführung 1,5 bis zwei Millionen Euro in Ausstattung und Infrastruktur. Zimmer, Restaurants, Veranstaltungsbereiche sowie Sauna und Schwimmbad werden kontinuierlich weiterentwickelt.



Groß denken und regional handeln

Dabei beeindruckt zunächst die Dimension. 524 Zimmer, zahlreiche Tagungs- und Seminarräume, große Kongressflächen und eine Infrastruktur für Veranstaltungen mit weit mehr als 1.000 Gästen machen das Sauerland Stern Hotel zu einem bedeutenden Tagungsstandort in der Mitte Deutschlands. Allein 2023 wurden 75.904 Zimmer belegt und 124.739 Übernachtungen gezählt.



Doch Größe allein erklärt den Erfolg nicht. Mindestens ebenso wichtig ist die enge Verbindung zur Region. Das Sauerland Stern Hotel versteht sich als Teil Willingens und des Sauerlandes – mit regionalen Produkten, der Zusammenarbeit mit dem heimischen Handwerk und einem dichten Netzwerk touristischer Partner. Natur, Wandern, Bike-Angebote, Skywalk und weitere Freizeitmöglichkeiten sind dabei nicht nur Kulisse, sondern Bestandteil des Angebotes. Gerade Familien und Aktivurlauber rücken zunehmend in den Mittelpunkt.

Quelle: Sauerland Stern Hotel Auszubildende Thi Thu Quelle: Sauerland Stern Hotel Geschäftsführer Andre Altgen Geschäftsführer Heinrich Will



Nachhaltigkeit wird messbar

Besonders deutlich zeigt sich die Zukunftsorientierung beim Thema Nachhaltigkeit. Nach der GreenSign-Zertifizierung im Jahr 2024 befindet sich das Sauerland Stern Hotel aktuell im Rezertifizierungsprozess. Nachhaltigkeit wird dabei nicht als einzelnes Projekt verstanden, sondern als kontinuierlicher Managementprozess.



Ein wichtiger Schritt war die erste CO₂-Bilanz für das Geschäftsjahr 2024, die gemeinsam mit CO2PLAN erstellt wurde. Sie schafft Transparenz über die Emissionen des Hotelbetriebs und liefert eine fundierte Grundlage für weitere Maßnahmen. Für Scope 1 und Scope 2 wurden 9,7 Kilogramm CO₂-Äquivalente pro Übernachtung ermittelt. Die Bilanz für 2025 ist bereits in Arbeit.



Auch auf dem Hotelgelände wird Nachhaltigkeit sichtbar. Rund 2.600 Quadratmeter Wildblumenwiesen, mehr als 20 Nistkästen für Vögel und Fledermäuse, ein Schwalbenhaus sowie ein Hainbuchenlabyrinth mit knapp 900 Pflanzen schaffen neue Lebensräume. Gemeinsam mit der Waldeckischen Domanialverwaltung und dem Kommunalwald Waldeck-Frankenberg wurden zudem rund 700 Klimabäume gepflanzt.



Im Hotel selbst reicht der Weg von weniger Einwegkunststoffen und besserer Mülltrennung über mehr regionale und fair gehandelte Produkte bis zu energieeffizienter Technik und Maßnahmen zur Senkung des Energie- und Wasserverbrauchs. Damit wird Nachhaltigkeit Schritt für Schritt Bestandteil des normalen Unternehmensalltags.

Quelle: Sauerland Stern Hotel

Ein Stern mit Zukunft

Und dieser Weg schließt die Menschen ein. Die Mitarbeiter bezeichnet die Geschäftsführung als „Herz unseres Unternehmens“. Ein internationales Team bringt unterschiedliche Erfahrungen und Ideen zusammen. Mit einem eigenen Teamhaus in unmittelbarer Nähe des Hotels investiert das Unternehmen zusätzlich in bessere Rahmenbedingungen für seine Mitarbeiter.



Vielleicht liegt genau darin die eigentliche Stärke des Sauerland Stern Hotels: Das Haus ist groß, ohne seine regionale Bodenhaftung verlieren zu wollen. Es verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung und sucht trotzdem immer wieder nach neuen Wegen. Es verbindet professionelle Tagungsinfrastruktur mit Naturerlebnis, Familienurlaub mit Aktivangeboten und wirtschaftlichen Erfolg zunehmend mit verantwortungsvoller Unternehmensführung.



Die Vergangenheit liefert dafür viele Geschichten. Entscheidend aber ist der Blick nach vorn. Aufenthaltsqualität, Modernisierung, Nachhaltigkeit und die weitere Vernetzung innerhalb der Tourismusregion bleiben zentrale Aufgaben.



So bekommt der Begriff „Stern des Sauerlandes“ eine neue Bedeutung. Nicht als nostalgisches Etikett für ein bekanntes Hotel, sondern als Anspruch: ein Haus mit Strahlkraft, das seine Heimat kennt, Verantwortung übernimmt und bereit ist, sich immer wieder weiterzuentwickeln.



Ein Stern, der seit mehr als 50 Jahren leuchtet – und dessen interessanteste Jahre vielleicht noch vor ihm liegen.