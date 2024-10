Der Spezialist für Landschaftspflegetechnik

VOGT GmbH & Co. KG

Fährt man durch das beschauliche Dorf Felbecke im Schmallenberger Sauerland, fallen die großen Hallen und bunten Maschinen auf dem Betriebsgelände zwangsläufig ins Auge. Doch nur die Wenigsten wissen, dass hier ein echter „Hidden Champion“ seinen Hauptsitz hat: Die Firma VOGT ist ein deutschlandweit marktführender Anbieter für Mulchtechnik, Holzhäcksler, Baumstumpffräsen sowie Ast- und Heckenpflegeräte. In der Branche ist der Name VOGT vielen ein Begriff. Dennoch stellt sich die Frage: Was genau steckt hinter dem Slogan „Profitechnik für die Landschaftspflege“?

VOGT ist Großhändler, Vertrieb, Entwickler, Konstrukteur und Servicepartner für professionelle Landschaftspflegemaschinen – und das seit fast 100 Jahren, mit großer Leidenschaft. Vom einstigen Schmiedebetrieb aus dem Jahr 1926 ist auf dem erst kürzlich erweiterten Betriebsgelände nichts mehr zu sehen. Trotz des stetigen Wachstums im Laufe der letzten Jahre ist VOGT seinen Werten treu geblieben und steht nach wie vor für eine persönliche, bodenständige Zusammenarbeit. Auch Innovation und Weiterentwicklung sind der Firma besonders wichtig.

Das wachsende Produktsortiment und damit vergrößerte Kundennetzwerk hat vielseitige Auswirkungen auf das Tagesgeschäft und den Platzbedarf. Aus diesem Grund entschieden sich die Geschäftsführer Wolfgang und Andre Vogt im Jahr 2019 dazu, die Betriebsfläche zu erweitern. Im Sauerland verfügt VOGT nun über eine Gesamtfläche von knapp 20.000 m². Darüber hinaus gibt es eine weitere Niederlassung im baden-württembergischen Untermünkheim mit moderner Ausstellungshalle sowie drei weitere Vertriebsstandorte in Ost-Deutschland und Bayern. VOGT verfügt außerdem über ein Netzwerk aus über 100 Vertriebspartnern in Deutschland und Österreich, mit denen sie eng zusammenarbeiten. VOGT-Maschinen werden von verschiedensten Anwendern eingesetzt, wie z.B. Landwirte, Forstwirte, Lohndienstleister, Kommunen, Garten- Landschaftsbau-Betriebe oder Baumpfleger.

Quelle: Vogt

Das neue Service-Center in Felbecke bildet das Herzstück der Firma. Es umfasst eine großzügige Servicewerkstatt mit Montagebereich, variablen Hebebühnen, Auswuchtanlage, Plasmaschneidanlage sowie eine moderne Sandstrahl- und Lackieranlage. Im daran angrenzenden Bürokomplex entwickeln die hauseigenen Konstrukteure in enger Zusammenarbeit mit den Hauptlieferanten innovative technische Neuheiten sowie individuelle Sonderlösungen, während nebenan mehrere Servicetechniker einen professionellen Kundenservice bei technischen Fragen und Problemen sicherstellen. In dringenden Fällen hilft der mobile VOGT-Kundendienst mit vollausgestatteten Servicewagen, um schnellstmöglich gemeinsam mit dem Kunden eine Lösung zu finden.

In der großen Ausstellungshalle bekommt man „Technik zum Anfassen“. Interessierte Kunden erhalten einen umfassenden Einblick in das breite Maschinenportfolio und werden fachkundig beraten. Auf Wunsch werden die Maschinen direkt im praktischen Einsatz gezeigt. Alternativ wird im Nachgang eine Vorführung beim Kunden vereinbart. Die zehn Außendienst-Mitarbeiter von VOGT sind daher tagtäglich mit verschiedensten Vorführmaschinen in allen Regionen Deutschlands und Österreichs unterwegs. Grundsätzlich werden alle Geräte von eigenen Mitarbeitern ausgeliefert. Durch diese Nähe zum Kunden möchte VOGT direkt größtmögliches Vertrauen herstellen.

In der professionellen Landschaftspflege-Branche besitzt die ständige Einsatzbereitschaft der Maschinen höchste Priorität. Mit dem neuen, mehrstöckigen Ersatzteillager mit automatischem Lagerliftsystem garantiert VOGT eine schnelle und zuverlässige Teileversorgung.

Das VOGT-Team besteht mittlerweile aus 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den verschiedensten Bereichen. Die Arbeit in Großhandel, Vertrieb, Entwicklung und Service für Landschaftspflegetechnik ist extrem vielseitig und abwechslungsreich. Von Verkauf, Auftragsbearbeitung, Buchhaltung und Service über Marketing, Einkauf und Konstruktion bis hin zu Werkstatt und Maschinenauslieferung deckt das Team alle Bereiche ab.

„Seit 2009 bin ich für VOGT als Vertriebsmitarbeiter tätig. Ich habe mich seinerzeit für VOGT als Arbeitgeber entschieden, weil mich das familiäre Betriebsklima, die flachen Hierarchien und die interessanten Aufgaben im Vertrieb angesprochen haben. Der tägliche Umgang mit Kunden, das umfassende Produktprogramm und die Möglichkeiten, meine Arbeitsabläufe flexibel zu gestalten, sorgen dafür, dass kein Tag wie der andere verläuft, was die Arbeit hier von vielen anderen ‚Büro-Jobs‘ unterscheidet“, so Lars Aderhold von VOGT.

Quelle: WOLL Magazin

VOGT bildet in den Berufen „Kaufmann/Kauffrau für Groß- & Außenhandelsmanagement“ sowie „Mechatroniker/ in für Land- & Baumaschinen“ aus. Egal, ob im kaufmännischen oder technischen Bereich: Auf die Azubis wartet ein moderner Arbeitsplatz mit Perspektive. VOGT bietet ein internationales Arbeitsumfeld, eine hohe Wertschätzung und Ausbildungsvergütung sowie sehr gute Übernahmechancen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Die vielen, langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sprechen für das Familienunternehmen. Bei Interesse an einem Ausbildungs- oder Arbeitsplatz sprechen Sie VOGT gerne an!

Kontakt und weitere Informationen:

VOGT GmbH & Co. KG

Alte Straße 3 · 57392 Schmallenberg

Telefon: 02972-97620

E-Mail: info@vogtgmbh.com

Web: https://www.vogtgmbh.com