Mit den nachfolgenden Worten stellt sich das heute erschienene WOLL-Magazin für den Kreis Olpe den Leserinnen und Lesern vor: „Jetzt kommt der Sommer unseres Lebens: Als Pfingsten 2021 endlich die Außengastronomie wieder öffnen durfte, war das im Sauerland für Einheimische wie Gäste Anlass genug, das Leben zu feiern. Nach der Wiedereröffnung schriebe der „Heimkehof“ in Schmallenberg-Berghausen auf Instagram: „Was an (Pfingst-)Sonntag passierte war einfach unbeschreiblich. Strahlende Gesichter, glücklich spielende Kinder, Lachen, Gespräche, dampfendes Essen auf Tellern, gezapftes Bier, die wieder arbeiten durften im schönsten Job der Welt! Das ist Gastronomie! Danke, es geht weiter!“

Bikepark Fahlenscheid – Foto: Christoph Deik

WOLL-Magazin für den ganzen Kreis Olpe ist da

Im Bericht „Das Sauerland: Paradies für Mountainbiker“ greift WOLL-Autor Christoph Deik ein durchaus kontroverses Thema auf. Mehr und mehr Menschen begeben sich auf geländetauglichen Rädern in die Natur. Zusammen mit den enthusiastischen Protagonisten dieses Sports, wie Christoph Deik selber einer ist, ergibt sich daraus ein „sehr vielfältiges Potpourri“, schreibt der begeisterte Mountainbiker. Zusammen mit Frank „Wipp“ Wipperfürth und Thomas Clemens plädiert Christoph Deik in seiner Kolumne für ein respektvolles Miteinander von allen, denen der heimische Wald etwas wert ist: Waldbesitzer, Jäger, Wanderer, Biker.

Titel das WOLL-Magazins Kreis Olpe – Sommer 2021

„Ein guter Religionslehrer ersetzt fünf Polizisten!“

Das Motto und Programm von WOLL, „Worte, Orte, Land und Leute“, drückt sich wieder einmal auf 116 Seiten in beinahe vierzig interessanten und bunten Beiträgen aus. Hier einige Beispiele.

WORTE: Über den „Traum vom Schreiben“ berichtet das WOLL-Magazin ebenso wie über die gewagte Aussage „Ein guter Religionslehrer ersetzt fünf Polizisten!“

ORTE: Rahrbach, Hützemert, Elspe, Attendorn, Fahlenscheid, Drolshagen, Welschen-Ennest und viele andere Orte im Kreis rücken aus unterschiedlichen Gründen in den Blickpunkt.

LAND: Was Cowboys im Sauerland machen und warum es „Wie im Wilden Westen“ zugeht, steht im aktuellen Sommermagazin.

LEUTE: Cartoonist Andreas Müller, „Adi“ Preißler, Günther Becker, Christa-Maria Jürgens, Jupp Rüenauver und Thomas Jessen sind nur einige der Persönlichkeiten, die im Sommermagazin zu Wort kommen.

WOLL-Magazin Kreis Olpe

Das WOLL-Magazin für den Kreis Olpe gibt es für 3,00 Euro im Zeitschriftenregal und an vielen Verkaufsstellen im gesamten Kreisgebiet, zum Beispiel in den Geschäften der Bäckerei Brinker. Und in Kürze auch im WOLL-Onlineshop.