Der schönste Platz in der Küche

Koch/Köchin

Köche und Köchinnen verrichten alle Arbeiten, die zur Herstellung von Speisen gehören. Wenn sie einen Speiseplan aufgestellt haben, kaufen sie Lebensmittel und Zutaten ein, bereiten sie vor oder lagern sie gegebenenfalls ein. Sie organisieren die Arbeitsabläufe in der Küche und sorgen dafür, dass die Speisen rechtzeitig und in der richtigen Reihenfolge fertiggestellt werden.

In kleineren Küchen kochen, braten, backen und garnieren Köche und Köchinnen alle Gerichte selbst. In Großküchen sind sie meist auf die Zubereitung bestimmter Speisen spezialisiert, etwa auf Beilagen, Salate oder Fisch- und Fleischgerichte. Zu ihren Aufgaben gehört es auch, die Preise zu kalkulieren und Gäste zu beraten.

In den touristischen Hochburgen des Sauerlandes, wie im Schmallenberger Sauerland, zählt die Ausbildung zum Koch oder zur Köchin zu den sehr häufig angebotenen Ausbildungsberufen. Vier junge Sauerländer haben gemeinsam am 1. August das dritte Ausbildungsjahr im bekannten Landhotel Gasthof Schütte in Oberkirchen begonnen. Mit Lukas Pröpper (17) aus Fleckenberg, Cora Esleben (17) aus Bracht, Christian Diehl (20) aus Wormbach und Philip Voss (20) aus Saalhausen haben wir uns am Mitarbeitertisch in der Küche des Hotels getroffen, einen Tag nach dem legendären Schützenfestmontag in Oberkirchen, bei dem alljährlich die Schützenfestmusik der Küche ein Ständchen als Dankeschön für das tolle Essen gibt.

Cora Esleben hat immer schon gerne in Mamas Küche geholfen. Nach einem dreiwöchigen Praktikum stand der Entschluss fest, eine Ausbildung als Köchin zu beginnen. Die Empfehlung ihrer Mutter, die ebenfalls im Landhotel Gasthof Schütte gearbeitet hat, machte die Entscheidung leicht. „An die speziellen Arbeitszeiten, auch am Wochenende, muss man sich zunächst gewöhnen. Doch mit der Zeit schafft man das“, sagt die junge Sauerländerin. In der Freizeit ist sie gerne mit den Freundinnen und Freunden unterwegs. Der Besuch der Sauerländer Schützenfeste gehört natürlich auch dazu. „Als Köchin habe ich hier im Sauerland auf jeden Fall einen sicheren Arbeitsplatz.“

Christian Diehl hat während seiner Schulzeit bis zum Abitur in gastronomischen Betrieben ausgeholfen. „Ich koche gerne und habe so mein Hobby zum Beruf gemacht“, berichtet der angehende Koch. Nebenberuflich baut sich der Hobbymusiker ein zweites Standbein als unabhängiger Finanzberater auf. „Ich kann mir vorstellen, mich dann in dieser Branche selbständig zu machen. Den Beruf des Kochs kann ich leider nach Abschluss der Ausbildung aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr weiter ausüben.“

Für Philip Voss aus Saalhausen war die Küche von Kindesbeinen an ein gern besuchter Ort. „In unserem Familienbetrieb war ich nicht nur zum Naschen in der Küche, ich habe schon früh mitgeholfen. Die Arbeit hat mir gefallen. Nach einem Praktikum habe ich die Ausbildung hier im Gasthof Schütte begonnen. Bisher ist alles perfekt verlaufen. Und der Beruf des Kochs ist krisensicher. Wir werden immer gebraucht.“ Philip Voss kann sich vorstellen, später den Gastronomiebetrieb seiner Eltern in Saalhausen zu übernehmen.

Auch Lukas Pröpper hat schon früh im gastronomischen Betrieb in der Nachbarschaft mitgeholfen. Während der Schulzeit hat er dann verschiedene Praktika gemacht und sich für eine Ausbildung bei Schütte in Oberkirchen entschieden. „Der Beruf macht mir Freude. Nach der Ausbildung will ich noch andere berufliche Stationen in Großstädten und auch im Ausland probieren. Für Köche gibt es überall passende Arbeiten.“

Was alle vier jungen Menschen aus dem Sauerland verbindet, ist ihre Begeisterung für den Beruf des Kochs beziehungsweise der Köchin. Auch wenn der berufliche Alltag die eine oder andere Herausforderung mit sich bringt, wie zum Beispiel die Arbeitszeiten am Wochenende, macht die Arbeit im motivierten Team viel Spaß. Und das besonders auch nach getaner Arbeit, wenn zum Abschluss des Tages „am schönsten Platz der Küche“ der gemeinsame Erfolg gefeiert wird.