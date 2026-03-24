Der Schatz auf dem Römberg: Geschichten rund um den Kreuzberg und die Alte Burg – mit Schatzsuche für Kinder  

Ab Parkplatz Jägerbrücke geht es über den Kreuzweg aus dem 19. Jahrhundert hoch auf den

Arnsberger Hausberg bis zur Kreuzkapelle. Dort entdeckt die ganze Familie auch die Überreste der sagenumwobenen Rüdenburg.

Besonders in der Osterzeit ist der Kreuzberg ein Anziehungspunkt für Einheimische und Besucher aus Nah und Fern. Doch wer weiß, warum die Kreuzkapelle errichtet wurde und was es mit der Burg auf sich hat? Wurde die „Alte Burg“ angelegt, weil man dort im Mittelalter Eisenvorkommen entdeckte? Warum starb das Geschlecht der Rüdenberger aus? Hat es die berühmte „Lederne Brücke“ wirklich gegeben? War die Erbauung der Kreuzkapelle eine politische Manifestation?

Beim geführten Spaziergang mit Stadtführer Bernd Fette geht es auf Kreuzberg und zur Alten Burg, wo man nicht nur einen phantastischen Ausblick auf Arnsberg und die Höhen des Arnsberger Waldes hat, sondern auch endlich auf all diese Fragen eine Antwort bekommt. Doch reicht das Wissen aus, um am Ende gemeinsam den Schatz auf dem Römberg zu finden?

Führung: Der Schatz auf dem Römberg Datum: Freitag, 3. April 2025 Uhrzeit: 14:30 Uhr Treffpunkt: Parkplatz Jägerbrücke/ Ecke Wennigloher Straße Preis: 6 €/ Person Anmeldung: wünschenswert

Informationen gibt es beim Verkehrsverein Arnsberg e.V. unter Tel. 02931-4055 und E-Mail: info@arnsberg-info.de



