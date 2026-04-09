Der „SauerlandHop“ geht in die fünfte Runde

Nach den erfolgreichen Veranstaltungen der vergangenen Jahre haben die Planungen für die neue Ausgabe bereits begonnen. Ziel des Projekts bleibt es, Tanz für alle zugänglich zu machen und Menschen unabhängig von Alter, Herkunft oder tänzerischer Erfahrung zusammenzubringen. Dabei setzt der SauerlandHop erneut auf ein offenes, niedrigschwelliges Konzept, das sowohl Mitmachangebote als auch künstlerische Darbietungen umfasst.

Ein besonderer Fokus liegt auch in diesem Jahr wieder auf den „Offenen Tanzflächen“. Hier sind alle Interessierten eingeladen, selbst aktiv zu werden, Neues auszuprobieren oder einfach die offenen Bühnen zu genießen. Die Termine hierfür stehen bereits fest:

Winterberg: 10. Mai 2026, ab 13 Uhr

Olsberg: 27. Juni 2026, ab 15 Uhr

Brilon: 5. September 2026, ab 14.30 Uhr

Ergänzend dazu sind erneut Tanzworkshops geplant, die von professionellen Tänzerinnen und Tänzern sowie erfahrenen Trainerinnen und Trainern geleitet werden. Die genauen Termine und Inhalte der Workshops werden in Kürze bekanntgegeben.

Der „SauerlandHop“ hat sich in den vergangenen Jahren als fester Bestandteil des kulturellen Lebens in der Region etabliert und steht beispielhaft für gelungene interkommunale Zusammenarbeit. Die Veranstaltungsreihe verbindet nicht nur die drei Städte, sondern schafft auch Raum für kreative Entfaltung, gemeinschaftliches Erleben und kulturelle Vielfalt.

Interessierte können sich in Winterberg an den Stadtmarketingverein (stadtmarketing@winterberg.de), in Brilon an Dr. Frauke Brauer (f.brauer@brilon.de) und in Olsberg an Dennis Struck (dennis.struck@olsberg.de) wenden.

Aktuelle Informationen zum Programm, zu den Workshops sowie zu möglichen Änderungen werden fortlaufend auf der offiziellen Website unter www.sauerlandhop.de sowie auf dem Instagram-Kanal tanzinderflaechesauerlandhop veröffentlicht.