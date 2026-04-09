Magazin für die Sauerländer Lebensart

Der „SauerlandHop“ geht in die fünfte Runde

Die interkommunale Tanzveranstaltung „Tanz[in der]fläche – SauerlandHop“ der Städte Brilon, Olsberg und Winterberg geht im Jahr 2026 in ihr erstes kleines Jubiläum: Bereits zum fünften Mal verwandelt das Projekt öffentliche Plätze der Region in lebendige Bühnen für Tanz, Begegnung und kulturellen Austausch.

9. April 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Davina Sauer-Wundling

Nach den erfolgreichen Veranstaltungen der vergangenen Jahre haben die Planungen für die neue Ausgabe bereits begonnen. Ziel des Projekts bleibt es, Tanz für alle zugänglich zu machen und Menschen unabhängig von Alter, Herkunft oder tänzerischer Erfahrung zusammenzubringen. Dabei setzt der SauerlandHop erneut auf ein offenes, niedrigschwelliges Konzept, das sowohl Mitmachangebote als auch künstlerische Darbietungen umfasst.

Ein besonderer Fokus liegt auch in diesem Jahr wieder auf den „Offenen Tanzflächen“. Hier sind alle Interessierten eingeladen, selbst aktiv zu werden, Neues auszuprobieren oder einfach die offenen Bühnen zu genießen. Die Termine hierfür stehen bereits fest:

  • Winterberg: 10. Mai 2026, ab 13 Uhr
  • Olsberg: 27. Juni 2026, ab 15 Uhr
  • Brilon: 5. September 2026, ab 14.30 Uhr

Ergänzend dazu sind erneut Tanzworkshops geplant, die von professionellen Tänzerinnen und Tänzern sowie erfahrenen Trainerinnen und Trainern geleitet werden. Die genauen Termine und Inhalte der Workshops werden in Kürze bekanntgegeben.

Der „SauerlandHop“ hat sich in den vergangenen Jahren als fester Bestandteil des kulturellen Lebens in der Region etabliert und steht beispielhaft für gelungene interkommunale Zusammenarbeit. Die Veranstaltungsreihe verbindet nicht nur die drei Städte, sondern schafft auch Raum für kreative Entfaltung, gemeinschaftliches Erleben und kulturelle Vielfalt.

Interessierte können sich in Winterberg an den Stadtmarketingverein (stadtmarketing@winterberg.de), in Brilon an Dr. Frauke Brauer (f.brauer@brilon.de) und in Olsberg an Dennis Struck (dennis.struck@olsberg.de) wenden.

Aktuelle Informationen zum Programm, zu den Workshops sowie zu möglichen Änderungen werden fortlaufend auf der offiziellen Website unter www.sauerlandhop.de  sowie auf dem Instagram-Kanal tanzinderflaechesauerlandhop veröffentlicht.

Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

Weitere Beiträge ansehen

Weitere Artikel:

Skeletonathlet Alexander Gassner vom BSC Winterberg startete in die neue Saison mit Platz zwei bei der Deutschen Meisterschaft in Altenberg. – Foto: Inga Bremenkamp / SZW
Sport
Jacqueline Lölling und Alex Gassner deutsche Vizemeister
14. Oktober 2022 | < 1 Minute Lesezeit
Sport
Sauerländer Leo Arnold gewinnt Ironman
19. August 2024 | < 1 Minute Lesezeit
Sport
Frei wie ein Vogel über dem Schmallenberger Sauerland
5. Dezember 2023 | 2 Minuten Lesezeit