Der „SauerlandHop“ bringt erneut Tanzbegeisterte aus der ganzen Region zusammen

Im Mittelpunkt des Festivals stehen zahlreiche Tanz-Workshops, die Menschen aller Altersgruppen und Erfahrungsstufen ansprechen. In Olsberg erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Samstag, 27. Juni, ein abwechslungsreiches Programm mit Tanzstilen wie Musical Dance, Lyrical Jazz, Funky Jazz, Afro Fusion, Solo Jazz und Lindy Hop. Zum Trainingsteam gehört unter anderem Steffi Harbord, die ihre Ausbildung in Hamburg und an der Kunsthochschule Amsterdam absolvierte und heute als Tänzerin und Tanzpädagogin deutschlandweit tätig ist. Beim SauerlandHop unterrichtet sie Workshops in Lyrical Jazz, Funky Jazz, Musical Dance und Showtanz.

Ebenfalls Teil des Workshop-Programms ist Loic. Der Choreograf und Freestyle-Tänzer verbindet in seinen Kursen Afro, Amapiano und Afro Fusion mit Elementen aus Hip-Hop und Contemporary Dance und bringt internationale Tanzkultur ins Sauerland. Mit Davina Sauer ist zudem eine erfahrene Spezialistin für Lindy Hop und Authentic Jazz dabei. Nach ihrer Ausbildung an der Kunsthochschule Amsterdam entdeckte sie ihre Leidenschaft für die Swingtänze der 20er bis 40er Jahre und vermittelt diese mit viel Humor und Leichtigkeit. In Olsberg bietet sie Workshops in Solo Jazz und Lindy Hop an.

Quelle: sabrinity

Auch in Winterberg wird der SauerlandHop wieder Tanzworkshops anbieten. Bereits angekündigt sind Formate rund um Show- und Gardetanz am Samstag, 12. September. Unterstützt wird das Programm unter anderem von Lisa Roczniewski, die mit ihrer Plattform „Keep Dancing“ seit Jahren Trainerinnen und Tänzerinnen im Bereich Karnevals- und Gardetanz begleitet. Ein besonderes Highlight bleibt auch 2026 der Bereich Lindy Hop & Solo Jazz, der vom 2. bis 4. Oktober nach Brilon einlädt. Dort wird die Swing-Kultur erneut ein ganzes Wochenende lang erlebbar. Das schwedische Dance Collective Kalabalindy vermittelt dort die Künste des Lindy Hops. Geplant sind mehrere Level im Lindy Hop sowie ein eigener Solo-Jazz-Track. Ergänzt wird das Programm durch Tanzpartys und Live-Musik der Band „Katie and the Swing Aces“.

Zu den internationalen Gästen zählt erneut Mattias Lundmark vom schwedischen Dance Collective Kalabalindy. Der erfahrene Tänzer und Choreograf unterrichtet weltweit Lindy Hop und begeistert mit seinem Wissen über die afro-amerikanischen Jazztänze sowie seiner mitreißenden Art. Der SauerlandHop verfolgt weiterhin das Ziel, Tanz niedrigschwellig und für alle zugänglich zu machen. Ob Verein, Tanzschule, Kursgruppe oder Einzelperson – alle Interessierten können mitmachen, Neues ausprobieren oder eigene Choreografien präsentieren.

Quelle: sabrinity

Die Anmeldungen für Workshops und Veranstaltungen sind bereits online möglich. Aktuelle Informationen zu Kursen, Terminen und Programmpunkten gibt es auf der offiziellen Website des Festivals: www.sauerlandhop.de. Auch Anmeldungen für die offenen Tanzflächen in Olsberg (27. Juni ab 15 Uhr) und Brilon (5. September ab 14.30 Uhr) sind noch möglich. Interessierte können sich in Brilon an Dr. Frauke Brauer (f.brauer@brilon.de) und in Olsberg an Dennis Struck (dennis.struck@olsberg.de) wenden. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.sauerlandhop.de/offene-tanzflaeche. Die Projektplanung wurde von der Fachjury zur Förderung im Rahmen „Regionales Kultur Programm NRW“ empfohlen.