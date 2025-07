Der Sauerland-Herbst 2025

Vorfreude auf mitreißende Blechbläserklänge

Das renommierte Blechbläserfestival Sauerland-Herbst hat sich als Vorzeigefestival etabliert: Eine durch Prof. Dr. Anne Jacobi (FH Südwestfalen) 2024 durchgeführte repräsentative Umfrage von Besuchern des Festivals zu ihrer Zufriedenheit mit diesen Musikevent ergab, dass 97 Prozent der Befragten „rundum zufrieden“ sind. Welche ein großer Erfolg für die Verantwortlichen des Festivals!

Dabei bezieht sich die Zufriedenheit des Publikums sowohl auf die künstlerischen Aspekte des Brass-Festivals als auch auf die gesamte Organisation, worüber der künstlerische Leiter, Prof. Thomas Clamor, hocherfreut ist: „Ich bin sehr zufrieden, dass wir uns in den fünf Jahren seit der letzten Studie von 73 Prozent auf 97 Prozent steigern konnten. Das ist unglaublich!“ Dabei hebt Clamor hervor, dass die Konzerte traditionell eine große künstlerische Bandbreite aufweisen und hierdurch viele unterschiedliche Besucher und Musikvorlieben ansprechen – erfreulicherweise auch zunehmend ein jüngeres Publikum. „Diese vielfältige Programmkonzeption geht voll auf, was sich nicht nur bei den bekannten Künstlern und Ensembles widerspiegelt, deren Konzerte schnell ausverkauft sind, sondern auch bei dem Programmen mit speziellen musikalischen Inhalten, beispielsweise mit Renaissance-Musik! Wenn ich in einem solch eher kleinen Konzert in der Pause mit den Konzertbesuchern spreche, versprühen die eine Begeisterungsfähigkeit, die einfach ansteckend ist.“



So startet das beliebte Festival in eine neue Runde, im Juli vorab als Sommerspecial auf der Freilichtbühne Herdringen – und im Oktober wie gewohnt in breitem Rahmen als Sauerland-Herbst. Auch in diesem Jahr werden sich wieder internationale Stars der Szene und zugleich unbekanntere, auch junge Künstler und Ensembles im Sauerland hören und sehen lassen, Dauergäste des Festivals wie die „Brass Band Schoonhoven“ oder „Thomas Gansch, diesmal mit dem Ensemble „Blasmusik Supergroup“, aber auch Debütanten im Sauerland wie das „Symphonie Brass Trio Vienna PLUS“ oder das „Raab Trio“, bei dessen Konzert es gleich zwei Besonderheiten geben wird: Der Namensgeber des Trios, der Wiener Trompeter und Flügelhornist Lorenz Raab, war Student von Prof. Clamor. Und: Das Trio spielt auf der Kulturbühne Habbels in Schmallenberg, einer für den Sauerland-Herbst neuen Location, was sicherlich alle Habbels-Fans freuen wird.

Quelle: Sauerland Herbst

Für eine Musikvermittlung der besonderen Art konnte das „Blech-Reiz Brass Quintett“ gewonnen werden. Die jungen Künstler bieten am Tag vor ihrem Konzert am 29.10. im Bürgersaal im Rathaus Bestwig ein Education-Programm für Kinder und besuchen am Tag nach dem Konzert ein paar Schulen – Musikvermittlung, die besonders gut wirkt und erfahrungsgemäß einen großen und anhaltenden Eindruck bei den Schülern macht – und die sichn überhaupt nur im Rahmen des Festivals organisieren und finanzieren lässt. Das ist ein Kraftakt für das Festivalteam – und für den künstlerischen Leiter eine Herzensangelegenheit.



In der sommerlichen und besonderen Atmosphäre der Freilichtbühne Herdringen werden vom 24.7. bis 26.7.2025 drei Konzerte mit Musik von Jazz bis zu zeitlosen Klassikern und aktuellen Hits präsentiert, jeder Abend mit anderem Schwerpunkt. Ab dem 3. Oktober schließen sich die weiteren 17 Konzerte an, quer durch’s Sauerland und durch die Musikgeschichte und -genres, spannend, begeisternd, jazzig, witzig – und immer auf allerhöchstem künstlerischen Niveau. Der künstlerische Leiter und Musiker Thomas Clamor formuliert es so: „Ich freue mich wirklich auf jedes einzelne Konzert und besuche sie alle! Ich bin bei jedem Konzert dabei, wenn es eben geht.“

Dazu gibt es wieder fünf Workshops für Blechbläser mit hochkarätigen Dozenten im Musikbildungszentrum Südwestfalen in Bad Fredeburg, für Improvisation ebenso wie für Ensembles. Wie beliebt auch diese Workshops sind, zeigt die Tatsache, dass sie im Mai schon zu mehr als zwei Drittel ausgebucht waren. Freuen wir uns mit den Künstlern und dem Team vom Sauerland-Herbst auf einmalige Konzerterlebnisse im Sauerland, auf viel Hörgenuss in besonderem Ambiente! (uw)



Weitere Informationen zum Festival, zu Terminen, teilnehmenden Künstlern und workshops unter:

www.sauerland-herbst.de