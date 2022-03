„Der Rote von Liesen kommt!“

Alt-Schiedsrichter Erich Bleich (90) ist noch immer auf allen Plätzen zu Hause

Der begeisterte Schiedsrichter legte großen Wert auf Disziplin auf dem Fußballfeld und setzte sich auch meistens mit seiner Grundeinstellung durch. Heute ist Erich Bleich 90 Jahre alt und Fußball ist immer noch seine große Leidenschaft.

Der aus seiner schönen Heimat Ostpreußen vertriebene spätere Dachdecker kam im Oktober 1945 in Liesen an. Damals war er 13 Jahre alt. Der Fußball sollte zum nachhaltigen Integrationsmittel in seiner neuen Heimat werden. Ohne jemals selbst in einer Mannschaft gespielt zu haben, absolvierte er in Brilon einen Schiedsrichter-Lehrgang. Danach pfiff Erich Bleich an fast jedem Wochenende, 42 Jahre lang, Spiele von der C-Klasse bis zur Landesliga. Ohne Fußball konnte er sich sein Leben kaum noch vorstellen. Und vorführen ließ er sich von Spielern schon gar nicht. Als ein gefoulter Fußballer in Bigge ausrief: „Warum pfeifst Du A… denn gar nicht?“, pfiff er, aber nur, um den Gefoulten wegen Beleidigung des Schiedsrichters vom Platz zu stellen.

Auch in seinem neuen Heimatdorf Liesen machte er den Fußball salonfähig. 1959 gründete er mit Jürgen Dohle und Werner Brieden den SSV Liesen. Fortan hatte das Dorf einen eigenen Fußballverein und konnte die aus dem Ort stammenden Talente selbst entwickeln. Viele Jahre später fusionierten die Fußballer mit den Kickern des Nachbarortes Hallenberg zum FC Nuhnetal. Bis heute ist Erich Bleich auf allen Plätzen um Liesen herum zu Hause. Aufmerksam verfolgt er an den Wochenenden die Spiele in Hesborn, Dreislar, Züschen oder Hallenberg. Meistens kennt er die Zuschauer und diese kennen ihn. Unter alten Sportsfreunden begrüßt man sich in Freundschaft, freut sich Erich Bleich, dessen Meinung immer noch gefragt ist, wenn es darum geht, das Verhalten auf dem Platz zu beurteilen.

Dem fußballbegeisterten Erich Bleich ist seine Passion offensichtlich in die Wiege gelegt worden. Schmunzelnd erzählt er, dass schon seine Mutter im positiven Sinne „fußballverrückt“ gewesen sei. Erich Bleich hat bis zu seinem 65. Lebensjahr in seinem Beruf als Dachdecker gearbeitet. Nach wie vor gehört er zum Dorfbild in Liesen, wo er stets zu Fuß unterwegs ist. Besonders nach Stürmen kontrolliert er die zahlreichen Dächer, die er belegt hat, auf Schäden oder heruntergewehte Dachziegel.