Der rollende Supermarkt hat Zukunft

Neben Obst und Gemüse gibt’s jede Menge Herz

Einkaufen direkt vor Ihrer Haustür – so steht es in blauer Schrift auf dem riesigen, weißen Verkaufswagen von Franz-Josef Beckmann aus Marsberg-Giershagen. Dabei ist sein rollender Supermarkt so viel mehr: Treffpunkt, Beichtstuhl, Seelentröster, Reparaturwerkstatt und – naja, eingekauft wird eben auch. Übrigens zum selben Preis wie im Supermarkt um die Ecke. 1983 machen sich Angelika und Franz-Josef Beckmann mit einem Verkaufswagen selbstständig. „Seine“ Angelika hat er stilgerecht als Kundin genau dort kennengelernt. Der Grundstein für ein florierendes Familienunternehmen war gelegt.



Bis heute arbeiten nur Familienmitglieder rund um die mittlerweile zwei Verkaufswagen. Mit einer Ausnahme: Edeltraut „Edel“ Scholand geht seit 18 Jahren als guter Geist mit zur Hand, gehört aber fest zu den Beckmanns. Ansonsten stehen ab 6 Uhr morgens Vater, Mutter, Sohn, Tochter und Enkel mit im Betrieb, beladen den Verkaufswagen, verpacken Frischwurst oder verräumen die nächtliche Anlieferung des EDEKA-Großhändlers im Lager. Sind die Verkaufswagen auf Tour, hält Sohn Dominik zu Hause die Stellung, bereit für weitere Anlieferungen. „Wir verstehen uns blendend, und die Kinder und Kindeskinder sind mit dem Beruf aufgewachsen“, beschreibt Franz-Josef Beckmann den Erfolg des urtypischen Familienbetriebs.

Kundenberatung Rollender Supermarkt

Ein Erfolg, der weiter Geschichte(n) schreiben soll: Ende des Jahres wird Enkelsohn Marc Gerber (22) offiziell den rollenden Supermarkt übernehmen, zusammen mit seiner Mutter Janine. Für die „alten“ Beckmanns völlig überraschend. „Nun geht es doch weiter. Verkaufswagen sind kein Auslaufmodell, sondern haben Zukunft. Das ist ein tolles Gefühl!“



Ansprechpartner für alle Lebenslagen

Mit Enkelsohn Marc als Nachfolger startet Franz-Josef Beckmann nochmal durch. Ein zweiter nagelneuer Verkaufswagen steht bereits auf dem Hof in Giershagen, bald geht es mit zwei Fahrzeugen auf erweiterte Touren. Zunächst sind die „Neuen“ aber nur als Beobachter dabei, denn Angelika und Franz-Josef Beckmann haben das Geschäftsmodell „Rollender Supermarkt“ mit ihrer besonderen Art geprägt. „Wir sind für unsere Stammkunden vor allem vertraute Ansprechpartner. Und das nicht nur für Obst und Gemüse, sondern für alle Lebenslagen“, beschreibt Franz-Josef Beckmann seine täglichen Touren. Dabei ist Diskretion oberstes Gebot – was erzählt wird, verlässt den Verkaufswagen nicht. Auch im Service enthalten: mal schnell das Handy der Kunden neu programmieren oder nach dem kaputten Staubsauger gucken. Kommt auf sein Hupen keiner raus, der sonst immer kommt, hakt Beckmann auch mal nach. Die Handynummern hat er übrigens im Kopf – „Ich würd mal sagen: alle!“ Genauso wie die Verfallsdaten von Milch und Joghurt, die er morgens mit einem kurzen Blick in die Kühlbox versenkt. „Das ist so drin!“

Rollender Supermarkt Regale

Auf dieses Drumherum freuen sich die Beckmanns jeden Tag aufs Neue. „Ich bin nach meiner Tour noch nie mürrisch zurückgekommen“, sagt Angelika Beckmann, „im Gegenteil: Wir lachen viel und oft.“ Und so soll es auch für die kommende Generation des „rollenden Supermarkts“ bleiben …

