Der Pokal, der aus der Schmiede kam

Erfolge müssen gewürdigt und gefeiert werden. Dazu gibt es selbstverständlich für Sieger und Platzierte eine Medaille oder einen Pokal. Während bei den Medaillen Gold, Silber, Bronze gesetzt sind, zeigt sich bei den Pokalen, für Siegerinnen und Sieger eine vielfältige Kreativität. Pokale, aus denen man trinken kann, erfreuen sich besonders bei Mannschaftssportarten einer großen Beliebtheit. Schöne, schmucke Pokale aus Glas, Metall oder Kombinationen davon wechseln sich mit allerlei Zierrat aus der Nostalgiekiste ab.

Rafael Jürgens aus Wennemen schmiedet Pokale

Eine ganz besondere Art von Pokalen gibt es seit einigen Jahren für Sieger und Platzierte bei Ruderwettbewerben des Ruderverbandes NRW. Dafür verantwortlich ist der Sprecher des Vorstandes, Wilhelm Hummels aus Hamm. Er hat vor einigen Jahren über das Internet Kontakt zu Rafael Jürgens, Schmied aus Wennemen aufgenommen. Und der formt aus Eisen, repektive Stahl passende Rudersymbole mit praktischem Nutzen. Diese erfreuen sich inzwischen bei den NRW-Ruderinnen und -Ruderern großer Beliebtheit.

Schmied Rafael Jürgens, Alexandra Föster und Wilhelm Hummels

Ruderin Alexandra Föster hat jetzt auch ein Schlüsselbrett aus Eisen

Zu einem Treffen mit Schmied Rafael Jürgens aus Meschede-Wennemen hatte der Ruder-Vorstand aus Hamm zwei bekannte Gäste eingeladen. Die erfolgreiche Ruderin Alexandra Föster aus Meschede erhielt dann spontan aus der Hand von Wilhelm Hummels das Ruder-Schlüsselbrett aus Stahl, geschmiedet in Wennemen. Trainer Sebastian Kleinsorgen, der Bescheid wusste, hatte der Ruderin nichts verraten, sodass die Überraschung groß war. Über einen Pokal oder ein geschmiedetes Rudersymbol, was vielleicht nach den Olympischen Spielen in Paris in Wennemen geschmiedet werden muss, wurde ebenfalls spekuliert. Damit das allerdings wahr wird, muss Alexandra Föster als bislang beste deutsche Ruderin im Einer im Frühjahr die Qualifikation gegen die anderen Ruderinnen aus Deutschland gewinnen, die auch nach Paris wollen. „Die Chancen sind gut. Wir trainieren hart. Ich muss das Ausscheidungsrennen gewinnen. Dann geht es nach Paris“, so die junge Alexandra Föster, die in wenigen Tagen ihren 22. Geburtstag feiert.

WOLL wird den Weg von Alexandra Föster nach Paris in den kommenden Wochen und Monaten begleiten und auch schauen, welche Ideen Schmied Rafael Jürgens zusammen mit dem Funktionär Wilhelm Hummels für einen passenden Pokal entwickelt.