Der original Sauerland-Globus

Das Sauerland – eine ganze Welt für sich

Ein Globus auf dem nicht die Welt, sondern ausschließlich das Sauerland zu sehen ist? Soll das ein Witz sein? Mitnichten! In diesen Tagen erscheint der weltweit erste Globus für das Sauerland – und das in gleich zwei verschiedenen Größen. Auf den ersten Blick sieht der Sauerland-Globus aus wie jeder andere Globus. Doch wo sonst Afrika, Amerika und Co. zum Entdecken einladen, prangen jetzt Olpe, Brilon, Winterberg und der Kahle Asten.



Eine runde Sache



Dieses ungewöhnliche Projekt ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen Michael Korn, Geschäftsführer der Wohngut GmbH in Olpe und Saalhausen, und dem Unternehmerpaar Christiane Güth und Christoph Hünermann. „Als ich zum ersten Mal einen Regionalglobus sah, wusste ich, dass wir so einen für unser Sauerland brauchen“, sagt Michael Korn. Er setzte sich mit dem Unternehmerpaar in Verbindung und stieß dort auf Begeisterung. Sie lassen für ihre Firma „Dein Heimatglobus“ die hochwertigen Regionalgloben von Hand in der ältesten Globus-Manufaktur der Welt in Süddeutschland fertigen. „Das Sauerland gehört zu meinen Kindheitserinnerungen“, erläutert Christoph Hünermann. „Ich bin zwar im Ruhrgebiet aufgewachsen, doch die Klassenfahrten zur Balver Höhle oder Familienausflüge an den Möhnesee waren echte Lichtblicke.“ – „Der Sauerland-Globus ist bereits der fünfte in unserem Programm“, ergänzt Christiane Güth. „Nachdem wir bereits Ostfriesland, das Ruhrgebiet, Ostwestfalen-Lippe und die Region Köln-Bonn auf die Kugel gebracht haben, kam die Idee von Michael Korn genau zur richtigen Zeit. Wir wollen, dass alle Menschen, die das Sauerland als ihre Lieblingsregion bezeichnen, dies mit unserem Globus zum Ausdruck bringen können.“



Bömmsken und Kerr – jedes Modell hat einen Namen



Den Sauerland-Globus gibt es in zwei Größen und beide tragen regionaltypische Namen. Der größere Tischglobus „Kerr“ verfügt über eine zuschaltbare Beleuchtung, die das außergewöhnliche Kartenbild noch besser zur Geltung bringt. „Bömmsken“ ist ein Miniglobus, der selbst im kleinsten Raum seinen Platz findet, aber auch auf Schreibtischen und Fensterbänken eine gute Figur macht. „Besonders beliebt sind unsere Globen als Geschenke und Mitbringsel für Geburtstage, Jubiläen und andere feierlichen Anlässe“, erläutert Christiane Güth.



Kreativität, Präzision und Handwerkskunst



Die Fertigung der Globen ist echte Handwerkskunst. Zunächst muss das Kartenbild aus einer professionellen Qualitätskartografie herausgelöst werden. Anschließend wird die Karte aktualisiert und für die Projektion auf die Kugelform aufbereitet – eine aufwändige Vorarbeit, die nur spezialisierte Kartografen leisten können. Diese Karte wird in einem weiteren Arbeitsschritt in 12 augenförmige Segmente unterteilt, gedruckt und per Hand auf eine Acrylglaskugel aufgebracht. Dieses sogenannte Kaschieren erfordert höchste Präzision und größte Geschicklichkeit, denn die Segmente müssen millimetergenau zueinander passen.



Ihre Globen liefern Güth und Hünermann nicht nur in die jeweiligen Regionen sondern an Kunden in ganz Europa und sogar nach Übersee. „Überall gibt es Menschen, die eine enge Verbindung zu der Region haben, aus der sie kommen oder in der sie leben. Und das erleben wir eindrucksvoll im persönlichen Kontakt“, schildert Hünermann. Vor allem die positiven Rückmeldungen ihrer Kunden motivieren die Unternehmer und so sind schon Globen für weitere Regionen in Vorbereitung.



Michael Korn kommt mit dem Globus in der Hand zu dem Urteil: „Die Verbundenheit zum Sauerland lässt sich mit Bömmsken und Kerr wunderbar zum Ausdruck bringen. Die Einzigartigkeit der Region wird kartographisch exakt dokumentiert und durch die topografische Darstellung eindrucksvoll zur Geltung gebracht.“



Erhältlich sind die Sauerland-Globen bei WohnGut Osterseifen/Olpe und Saalhausen sowie im Online-Shop von Dein Heimatglobus.



Nähere Informationen zum Sauerland-Globus unter: www.deinheimatglobus.de