Der Online-Handel ist keine Wunderwaffe

Analyse des Kaufverhaltens in Schmallenberg während der Corona-Krise

Susann Henke ist 23 Jahre alt und hat ihren Bachelor im Studiengang Wirtschaft an der Fachhochschule Südwestfalen in Meschede absolviert. Im Rahmen ihrer Bachelorarbeit hat sie das Kaufverhalten im Schmallenberger Einzelhandel während der aktuellen Corona-Pandemie untersucht und interessante Schlüsse aus ihren Befragungen gezogen.

Methode der Bachelorarbeit

Die Olsbergerin hat einen Leitfaden sowie einen Fragebogen mit 13 Fragen erarbeitet, nach welchem sie im Rahmen von Experteninterviews dann zehn Inhaberinnen und Inhaber von Einzelhandelsgeschäften und Einrichtungen, darunter beispielsweise ein Bekleidungsgeschäft, ein Optiker und eine Kunstgalerie, befragt hat.

Die Auswertung

Bei den Gesprächen stellte Susann Henke fest, dass die Läden und Geschäfte in Schmallenberg ganz unterschiedlich von der Corona-Krise betroffen waren. Endgültig schließen musste keines der Geschäfte, doch während des Lockdowns mussten viele vorübergehend schließen und auf das aktuelle Geschehen regieren, zum Beispiel mit digitalen Angeboten. Susann hat im Rahmen ihrer Bachelorarbeit eine Handlungsempfehlung herausgearbeitet. Dem Einzelhandel in Schmallenberg empfehlt sie die Kategorien Lieferservice und Digitales Schaufenster auszubauen. „Die Kunden schätzen es sehr, einen Ansprechpartner direkt vor Ort zu haben und weichen deswegen nicht vollkommen auf den Online-Handel aus“, resümiert Susann ihre Ergebnisse, „Eine wichtige Erkenntnis ist also, dass der Online-Handel im Zusammenhang des Kaufverhaltens keine Wunderwaffe ist.“

Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft Schmallenberg

Die Bachelorarbeit zum aktuellen Thema Corona-Pandemie war eine gute Ergänzung zur Umfrage der Werbegemeinschaft Schmallenberg, die noch bis zum 4. Oktober läuft. Bei der Umfrage geht es darum, die Stärken der Einkaufsstadt Schmallenberg herauszufinden um diese auszubauen. „Wir haben hier einen sehr guten Branchenmix“, so Marcus Schulte-Glade, „Um Schmallenberg weiter nach vorne zu bringen ist die Flexibilität und Eigeninitiative der Einzelhändler gefragt“. Die Bachelorarbeit von Susann Henke hat von einem objektiven Standpunkt aus die Arbeit der Werbegemeinschaft hervorragend unterstützt, da ist es nicht weiter verwunderlich, dass die Studentin die Arbeit erfolgreich bestanden hat.

Link zur Umfrage, an der noch bis zum 4. Oktober teilgenommen werden kann: https://ww2.unipark.de/uc/FH_SWF_Einkaufsverhalten/

Die Umfrage dauert circa zehn Minuten. Unter allen Teilnehmern werden zehn attraktive Überraschungspreise mit Bezug zur Region verlost. Wer teilnehmen möchte, kann seine Kontaktdaten hinterlegen, diese werden nach der Auslosung umgehend gelöscht.