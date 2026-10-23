Der Neheimer Weihnachtsmarkt zieht auf den Marktplatz

Der Neheimer Weihnachtstreff zieht auf den Marktplatz: Vom 27. November 2026 bis zum 3. Januar 2027 entsteht dort ein winterlicher Treffpunkt mit einer knapp 400 Quadratmeter großen Eisbahn und dem Neheimer Weihnachtstreff direkt daneben. Zusätzliche Aufenthaltsflächen laden zum Verweilen ein. Erstmals werden die Angebote in einem gemeinsamen Konzept mit der ansässigen Gastronomie verbunden. Mit dabei sind das Eiscafé Cais sowie das Heiter & Herrlich.

Das Planungsteam von Aktives Neheim sieht in dem neuen Standort die Chance, einen zentralen Treffpunkt für die Advents- und Winterzeit zu schaffen. Auf dem Marktplatz lassen sich Eisbahn, Weihnachtstreff und Gastronomie räumlich eng miteinander verbinden. Damit wird zugleich ein weiterer Baustein des NEXT-Konzepts umgesetzt.

Mehr Eiszeit für Schulklassen

Das Angebot für Schulklassen wird deutlich ausgeweitet: Erstmals ist die Eisbahn von Montag bis Freitag bereits ab 8 Uhr für Schulklassen buchbar. So entstehen zusätzliche Möglichkeiten für einen gemeinsamen Ausflug aufs Eis. Auch Eisstockschießen gehört wieder zum Angebot. Buchungen sind unter https://neheim-next.de/eisbahn möglich.

Stadtmeisterschaft im Eisstockschießen

Ein weiterer Höhepunkt ist die Stadtmeisterschaft im Eisstockschießen am Sonntag, 6. Dezember 2026.

Gemeinsam mit WP/WR der FUNKE Mediengruppe werden Teams aus Neheim und Umgebung

eingeladen, auf der Eisbahn gegeneinander anzutreten. Am Ende des Turniers werden erneut die

„Neheimer Eiskönige“ gekürt.

Gemeinsam mehr Aufenthaltsqualität schaffen

Die Verbindung mit der örtlichen Gastronomie ist ein wesentlicher Bestandteil des neuen Konzepts. „Die Eisbahn, der Weihnachtstreff und unsere Gastronomiebereiche ergänzen sich“, erklährt Vorstandsmitglied Jens Steinberg. „Mit den zusätzlichen Aufenthaltsflächen schaffen wir Raum für Begegnungen. Der Weihnachtstreff soll auch für diejenigen ein Ziel sein, die selbst keine Schlittschuhe anziehen und einfach eine schöne Zeit in Neheim verbringen möchten.“

Mehr Programm auf der Bühne

Auch das Bühnenprogramm wird in diesem Jahr größer. Geplant sind kleine Konzerte, Chorauftritte, Tanzgruppen und weitere Beiträge. Chöre, Musikvereine und Gruppen, die selbst auf der Bühnen stehen möchten, können sich ab sofort unter neheim-next.de/weihnachtstreff/buehne bewerben.

Ein besonderer Termin ist der 5.Dezember 2026: Dann findet AB4 als Winter Edition statt.

Aktuelle Informationen gibt es fortlaufend auf neheim-next.de

Untertsützung für einen bezahlbaren Weihnachstreff

Die Preise für Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen sollen auf einen ähnlichen Niveau wie im vergangenen Jahr bleiben. Gleichzeitig sind die Kosten für die Durchführung weiter deutlich gestiegen. Der Gesamtaufwand liegt bei einem deutlich sechsstelligen Betrag.

Vorstandmitglied Paul Rottler appeliert deshalb an Unternehmen und Unterstützer: „Wir möchten, dass der Weihnachstreff für die Menschen bezahlbar bleibt. Dafür brauchen wir Sponsoren und Unternehmen, die sich für Neheim einsetzen. Die gestiegenden Kosten können wir nur gemeinsam tragen. Ob als Sponsor oder mit einer Spende: Jeder Euro zählt und hilft, dieses Angebot für Neheim möglich zu machen.“