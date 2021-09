Der Marketingclub HSK lädt zu interessanten Themenveranstaltungen im 2. Halbjahr ein

Virtuell und in Präsenz: Der Marketingclub Hochsauerland lädt Mitglieder und Interessierte zu Vorträgen und Veranstaltungen mit hoher Zukunftsrelevanz. Nachdem die Aktivitäten in der ersten Jahreshälfte pandemiebedingt ausschließlich virtuell abgehalten werden, setzt das Planungsteam des Marketingclubs zumindest in Teilen wieder auf Präsenzevents. Unabhängig vom Rahmen haben jedoch alle Veranstaltungen eines gemeinsam: Einen gezielten Fokus auf Themen, welche sich in ihrer Aktualität voll auf die digitale Sichtbarkeit der Unternehmenswelt richtet!

Los geht es bereits am 30.September mit einem Besuch der WEPA Papierproduktion in Arnsberg-Müschede. Neben den hochmodernen Produktionsbedingungen erfährt man vor Ort, wie sich der Marktführer für Hygienepapier technisch und strategisch für die Zukunft rüstet.

Einen weiteren, wesentlichen Aspekt der Strategieausrichtung behandelt der Vortrag von Anne-Mareike Henning am 7. Oktober. Die Recruiting & Employer Branding Managerin referiert über den „War of Talents“. Neben der schwierigen Anwerbung fachkundiger Mitarbeiter gilt es besonders, diese auch langfristig an Unternehmen zu binden. Welche Offerten hierfür von Nöten und welche Maßnahmen zu einer gelungenen Unternehmenskultur beitragen, soll an diesem Themenabend diskutiert werden.

Dass der Markt für Männerpflege nicht allein auf den Spielfeldern großer Metropolen ausgetragen wird, sondern auch in den Weiten des Sauerlandes seinen Ursprung finden kann, beweist derzeit Dennis Baltzer. Nach vielen erfolgreichen Jahren mit der Brand mymüsli widmet sich der junge Unternehmer bereits seit einiger Zeit der Kosmetikbranche und gibt den Mitgliedern und Freunden des Marketingclubs HSK am 21. Oktober exklusive Einblicke in die Pflegeprodukte von BETTER BE BOLD.

Zu keiner Zeit war Vertrieb so wichtig und intensiv, wie in den vergangenen 1 ½ Jahren. Besonders auf der digitalen Bühne ist es längst nicht mehr so einfach, die entscheidenden Impulse vor seinen Mitbewerbern zu setzen. Mark Remscheid liefert am 11. November Tricks und Kniffe in geballter Form. Diese Veranstaltung ist nicht nur etwas für Vertriebler und Außendienstmitarbeiter, sondern findet garantiert auch ganzheitliche Relevanz in der strategischen Zukunftsausrichtung von Unternehmen und von Selbstständigen.

Weitere Infos zur Teilnahme an den Veranstaltungen des Marketingclubs Hochsauerland finden Interessierte unter www.marketingclub-hsk.de.