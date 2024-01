Der Liebe folgen: romantische Wander- und Einkehrtipps im Sauerland

Im »Land der tausend Berge« gehören Krieg und Liebe, Romantik und prachtvolle Architektur seit jeher zum Kulturerbe. Verliebte können hier in aller Ruhe das zarte Pflänzchen wachsen lassen, sich vielleicht in einer der historischen Städte verloben oder sogar ein Rittergut als Hochzeitslocation aussuchen. Angesichts der Vielfalt im Sauerland sollen die folgenden fünf Tipps zum Wandern, Einkehren und Genießen einlade

Tipp Eins: Duftende Rosenwege in Assinghausen und Olsberg

Ein Spaziergang durch Rosengärten regt die Sinne mit dem betörenden Duft der »Königin der Blumen« an. Der kürzeste der Rosenspaziergänge führt in Olsberg durch Gassen, die wie verwunschen wirken und durch den Rosengarten »Flammentanz« in teilweise privaten, teilweise öffentlichen Gärten vor hübsch restaurierten Fachwerkhäusern. Der Rosenweg Schneeflocke führt am Eiskeller vorbei, während Paare auf dem Rosenweg Rosa Sancta an der Marien- und Ölberggrotte, der Küsterlandkapelle und durch den Klostergarten der Kirche St. Katharina.

Tipp Zwei: Romantikferien in sauerländischen Schlössern und Burgen

Auszeit vom Alltag soll für Verliebte möglichst auch aus alltäglicher Umgebung führen. Beinahe wie eine Zeitreise ist deshalb ein Kurzurlaub mit Übernachtung auf einer der Burgen im Sauerland. Zum Beispiel bietet Burg Schnellenberg in Attendorn exzellenten Hotelservice, Romantikmenü im angeschlossenen Restaurant inklusive. Preiswert und eine ideale Kulisse für Verliebte sind Ferienwohnungen im Schloss Adolfsburg in Kirchhundern. Wer sich lieber verwöhnen lässt, kann ein Zimmer im Schlosshotel des Wasserschlosses in Erwitte buchen.

Tipp Drei: Zeitreise durch sauerländische Fachwerkstädte

Eslohe im Sauerland liegt als märchenhafte Fachwerkstadt entlang der deutschen Fachwerkstraße. Die gut erhaltenen und restaurierten Architekturen, mit efeuumrankten Wehrtürmen, Wassermühlen und andere Besonderheiten liegen wie aus der Zeit gefallen zwischen den Waldungen am Rand des Rothaargebirges. Wandbemalungen, Töpferstube und ein malerischer Garten laden hier zum Verweilen ein. Verliebte kommen hier zur Ruhe vom Alltagstrubel, können sich tief in die Augen schauen und mit dem passenden Verlobungsring einen Antrag machen.

Tipp Vier: Valentinstag im Sauerland unvergesslich verbringen

Wenn die Nächte noch lang und die Tage kurz sind, bietet die Stadt Arnsberg eine einzigartige Ausflugsidee an. Besucher schlendern mit brennenden Laternen durch die Gässchen und Winkel der Altstadt. Speziell für Verliebte halten die Stadtführer romantische Überraschungen bereit, am Ende der Tour zum Beispiel ein Gläschen im alten Arnsberger Weinkeller. Romantik mit Seeblick erwartet Verliebte im Haus Delecke am Möhnesee, mit exklusivem Fünfgängemenü in einer ruhigen Umgebung.

Tipp Fünf: Heiraten wie im Märchen

Brautpaare fühlen sich auf ihrer Wolke Sieben beinahe wie der Prinz auf dem weißen Ross mit seiner Prinzessin hinter den Schlossfenstern. Das einstige Wasserschloss Melschede in Sundern-Langenscheid kommt als Kulisse und Eventlocation diesem Empfinden entgegen. Offiziell ist es ein Hotspot für standesamtliche Trauungen mit anschließender Hochzeitsfeier, groß genug für kleine und ausschweifende Gesellschaften. Ebenfalls beliebt für die Ausgestaltung des großen Tages im Liebesleben sind die Festräume des Schlosses Körtlinghausen in Rüthen. Dessen Architektur dient sogar als Film-Drehort.



Fazit:

Das Sauerland mit seinen Burgen und Schlössern, Berggipfeln und Romantikhotels ist wie geschaffen für Verliebte auf dem Weg zu ihrer gemeinsamen Zukunft. Neben einzigartigen Fachwerkerlebnissen wächst die Liebe auf Rosenwegen oder bei Schlossübernachtungen. Selbst der große Tag der Hochzeit kann hier wie im Märchen gefeiert werden.