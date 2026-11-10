Der KI-Kollege arbeitet schon mit

Fünf Fragen für Sauerländer Betriebe nach dem ersten KI-Test

GASTBEITRAG FÜR WOLL

Von Christian Baier

Beim Arnsberger Unternehmensstammtisch im April ging es um den praktischen Einsatz von KI. WOLL hatte den Abend angekündigt. Eine der Fragen aus dem Programm stellt sich spätestens nach dem ersten Versuch im Betrieb: Wie nutzen wir KI so, dass sie uns Arbeit abnimmt und wir trotzdem wissen, was am Ende beim Kunden ankommt?

Nehmen wir eine kleine Schreinerei. Jemand lässt eine Antwort auf eine Kundenanfrage formulieren. Der Entwurf klingt gut und ist in Sekunden da. Beim Nachlesen fällt auf, dass die KI einen Liefertermin verspricht, den niemand mit der Werkstatt abgestimmt hat. Der Fehler ist schnell behoben. Interessant wird es, wenn solche Entwürfe plötzlich jeden Tag entstehen und jeder im Team anders damit umgeht.

1. Wo nutzen wir KI bereits?

Gehen Sie mit dem Team die vergangene Arbeitswoche durch. Wer hat eine Mail umformuliert, eine Besprechung zusammenfassen lassen oder ein Bild für die Website erstellt? Fragen Sie auch nach Funktionen in Programmen, die ohnehin im Einsatz sind, etwa nach dem Schreibassistenten im E-Mail-Programm.

Halten Sie pro Anwendung fest, welches Werkzeug im Einsatz ist, wofür es genutzt wird und wer damit arbeitet. In der Schreinerei könnte der erste Eintrag lauten: „Schreibassistent für Entwürfe zu Kundenanfragen, genutzt vom Büro.“

2. Welche Daten geben wir ein?

Für eine freundliche Antwort braucht ein Schreibassistent in der Regel weder den Namen noch die Anschrift des Kunden. Oft reichen Stichpunkte wie „Anfrage bestätigen, Aufmaß anbieten, noch keinen Termin zusagen“. Prüfen Sie, welche Informationen das Werkzeug für die Aufgabe wirklich braucht.

Vereinbaren Sie, welche Daten in welches freigegebene Werkzeug dürfen. Kundenunterlagen, Bewerbungen und interne Kalkulationen bleiben draußen, solange der Umgang damit im jeweiligen Werkzeug ungeklärt ist.

3. Wer prüft das Ergebnis vor dem Versand?

Legen Sie fest, wer Preis, Maße, Material und Termin mit den tatsächlichen Unterlagen abgleicht. Im Beispiel prüft das Büro die Angaben, und den Liefertermin bestätigt die Werkstatt. Für wiederkehrende Aufgaben lohnt es sich, die Prüfpunkte direkt in der Vorlage festzuhalten.

4. Was muss das Team für seine Aufgaben wissen?

Nehmen Sie einen echten Entwurf aus dem Arbeitsalltag und gehen Sie ihn gemeinsam durch. Wo hat die KI etwas ergänzt, das in der Anfrage gar nicht stand? Welche Angaben müssen wir im Auftrag oder im Kalender nachsehen? So übt das Team an einer Situation, die morgen wieder vorkommen kann.

Die EU-KI-Verordnung sieht Maßnahmen zur KI-Kompetenz für Anbieter und Betreiber von KI-Systemen vor. Welche Maßnahmen zum Betrieb passen, hängt unter anderem davon ab, wer das Werkzeug einsetzt und wofür. Das gemeinsame Durchgehen eines typischen Entwurfs kann für das Büroteam ein erster praktischer Schritt sein.

5. Wann müssen wir genauer hinschauen?

Stellen Sie die Fragen erneut, sobald sich die Aufgabe ändert. Eine KI, die eine Terminmail vorbereitet, hat eine andere Rolle als ein Werkzeug, das Bewerbungen vorsortiert oder Kundenanfragen eigenständig beantwortet. Klären Sie vor einem solchen Wechsel, welche zusätzlichen Anforderungen für den konkreten Einsatz gelten.

Für den nächsten Arbeitstag reicht ein überschaubarer Anfang. Wählen Sie die KI-Anwendung, die bei Ihnen am häufigsten vorkommt. Schreiben Sie auf, welche Eingaben erlaubt sind, wer das Ergebnis prüft und woran das Team merkt, dass es bei einer neuen Aufgabe erst nachfragen sollte. In der Schreinerei beginnt das mit einer einfachen Absprache: Ein Liefertermin geht erst raus, wenn die Werkstatt ihn bestätigt hat.

Über den Autor

Christian Baier betreibt AI Act Selbstcheck. Der kostenlose Selbstcheck bietet Selbstständigen und kleinen Betrieben eine erste Orientierung zu ihrer beruflichen KI-Nutzung. Auf der Website bietet Baier außerdem kostenpflichtige Arbeitshefte an.

Quellen für die Redaktion

WOLL zum Arnsberger Unternehmensstammtisch

EU-Kommission zu KI-Kompetenz und Artikel 4