Der Jahresrückblick von „Do biste platt“ ist Tradition

Zwar ist auch Anfang 2022 noch manches Treffen ausgefallen, aber es gab jeden Montag eine Platt Sendung. Begonnen hat das Jahr mit dem 100. Geburtstag des Buches „Bergwind“ von August Beule, der in Elpe (Olsberg) geboren wurde, aber dessen Namen man immer mit Rameske/Ramsbeck (Bestwig) verbindet. Der „Bergwind“ sollte dem damals schon einsetzenden Niedergang der plattdeutschen Mundarten der Niederdeutschen Sprache im Sauerland Einhalt gebieten und literarisch gegen das allgegenwärtige Hochdeutsch ein Ausrufungszeichen setzen.

Im Februar hat sich die Sendung der Ofenkuchen-Tradition in Waldeck angenommen. Der „Uabenkauken“ ist hauchdünn und schmeckt herb – also alles andere als ein Kartoffelpuffer oder Pfannekuchen. Im April waren dann die Waldecker Kauhlhasen (Kohlhasen) aus Twistetal zu Gast. Sie konnten auf ihr 30-jähriges Jubiläum und 25 aktive Auftrittsjahre zurückblicken. Auch der Krieg in der Ukraine war Thema in gleich 3 Sendungen für „Frieden und Freiheit“ und „Was ist auch dieser Krieg?“. Im Mai und Oktober ging es um neue plattdeutsche Bücher: Zum Einen „Wii schwazzet platt!“ für die ehemalige Freigrafschaft Düdenkuesen/Düdinghausen (Medebach), zum Anderen „Bat de Landrot süss nau vertallte“ für Essel/Eslohe. Weitere Höhepunkte des Jahres waren ein Besuch in Lenes Gartenzauber in Seyperting/Sieperting (Eslohe) und natürlich das 30. Nachbarschaftstreffen auf der Bohnenburg bei Waosten/Warstein. Derweil schaut Kater Franzl (Foto) aus seinem Holzversteck heraus, wünscht sich für 2023 eine plattdeutsche Katzensendung – und stellvertretend für alle Schaffenden und Sprechenden bei der HochSauerlandWelle nicht nur „Viäl Plässaier!“ beim Zuhören, sondern allen WOLL-Leserinnen und Lesern auch schöne Feiertage und alles Gute für das kommende Jahr.

Quelle: Markus Hiegemann Arbeitskreis Mundartpflege

Die plattdeutschen Sendungen im Überblick:

11. Dez. 2022 | 19 Uhr | ExtraPlatt: Das war 2022 mit „Do biste platt“

12. Dez. 2022 | 20 Uhr | Do biste platt 706: Dai drürre Kiätse brännt (mit Beiträgen aus Marsberg und Sundern)

19. Dez. 2022 | 20 Uhr | Do biste platt 707: Dai vairte Kiätse brännt (mit Beiträgen aus Brilon)

26. Dez. 2022 | 19 Uhr | Dai Plattduitske Kristdaag 2022 – Die Plattdeutsche Weihnacht 2022

Informationen zum Empfang auf www.sauerlandplatt.de