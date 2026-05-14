Manche Orte erzählen Geschichten, obwohl dort längst niemand mehr spricht. Der historische Eichholzfriedhof in Arnsberg ist so ein Ort. Zwischen alten Bäumen, verwitterten Grabkreuzen und kunstvollen Denkmälern begegnet man nicht nur der Vergangenheit einzelner Menschen, sondern fast zwei Jahrhunderten Sauerländer und Arnsberger Stadtgeschichte. Genau dieses besondere Gefühl fängt das neue Buch „Der historische Eichholzfriedhof – 200 Jahre Arnsberger Kultur- und Stadtgeschichte“ von Jochem Ottersbach und Norbert Baumeister eindrucksvoll ein.

Das Werk aus dem WOLL-Verlag ist weit mehr als ein klassischer Friedhofsführer. Es ist ein kulturhistorisches Porträt einer Stadt und ihrer Menschen. Schon in der Einführung wird deutlich, welche Bedeutung dieser Ort heute besitzt: Der Eichholzfriedhof sei nicht nur Stätte der letzten Ruhe, sondern zugleich Ort der Besinnung, der Erholung und ein Zeugnis von rund 200 Jahren Stadt- und Begräbniskultur.

Streifzug durch Arnsbergs Vergangenheit

Auf mehr als 160 Seiten entfaltet sich ein faszinierender Streifzug durch Arnsbergs Vergangenheit. Das Buch erzählt von Unternehmerfamilien, Politikern, Geistlichen, Künstlern und Bürgern, deren Namen bis heute im Stadtbild weiterleben. Viele Straßennamen, Gebäude oder Institutionen erhalten plötzlich ein Gesicht und eine Geschichte. Besonders spannend ist dabei die Verbindung von historischer Recherche und emotionalem Erzählen. Die Autoren schaffen es, hinter den Grabsteinen die Menschen sichtbar zu machen.

Zugleich ist das Buch ein eindrucksvolles Dokument über den Wandel der Erinnerungskultur. Die kunstvollen Grabmale spiegeln unterschiedliche Epochen wider – vom Klassizismus über neugotische Monumente bis hin zu Jugendstil-Elementen. Der Eichholzfriedhof wird dadurch selbst zu einem Freilichtmuseum der Stadtgeschichte.

Erhaltet den Eichholzfriedhof

Beeindruckend sind auch die zahlreichen Fotografien von Jochem Ottersbach. Sie verleihen dem Buch eine besondere Atmosphäre. Licht, Natur, Stein und Vergänglichkeit verschmelzen dabei zu Bildern voller Ruhe und Würde.

Nicht zuletzt erzählt das Buch auch von ehrenamtlichem Engagement. Denn ohne den Verein „Erhaltet den Eichholzfriedhof“ wären viele der historischen Grabstätten heute wohl verloren. Die Restaurierungen und die Pflege des Geländes zeigen beispielhaft, wie Bürgergeschichte bewahrt werden kann.

„Der historische Eichholzfriedhof“ ist deshalb nicht nur ein Buch für Heimatfreunde oder Geschichtsinteressierte. Es ist ein Werk über Erinnerung, Identität und die Frage, was von Menschen bleibt. Ein stilles, kluges und atmosphärisch dichtes Buch – ganz im besten Sinne ein aufgeschlagenes Stück Sauerländer Geschichte.

Der historische Eichholzfriedhof

200 Jahre Arnsberger Kultur- und Stadtgeschichte

Preis: 14,00 EUR

Erscheinungsdatum: April 2026

20,5 x 11 cm – 154 Seiten – Spiralbindung

ISBN: 978-3-912023-11-4

Das Buch ist u.a. erhältlich in der Buchhandlung Sonja Vieth in Arnsberg und direkt beim WOLL-Verlag (info@woll-verlag.de) – Versand des Buches zzgl. Versandkosten