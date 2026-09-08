Mit „Der historische Eichholzfriedhof – 200 Jahre Arnsberger Kultur- und Stadtgeschichte“ ist Jochem Ottersbach und Norbert Baumeister ein beeindruckendes Buch gelungen, das weit mehr ist als ein Friedhofsführer. Auf anschauliche und gut lesbare Weise wird der Eichholzfriedhof als lebendiges Geschichtsbuch vorgestellt, welches rund zweihundert Jahre Stadtgeschichte beinhaltet. Die Entwicklung des Ortes, seine Bedeutung für Arnsberg und die vielen Persönlichkeiten, die dort ihre letzte Ruhestätte gefunden haben, werden mit viel Geschick miteinander verbunden. Gerade diese Mischung aus Stadtgeschichte, Erinnerungskultur und Biografien macht die Lektüre lesenswert.



Besonders überzeugend ist die verwendete Sprache im Text. Trotz der historischen Tiefe bleibt der Text verständlich und angenehm lesbar. Zusammenhänge werden präzise erklärt und Fakten mit erzählerischem Können verbunden, sodass der Leser den Ausführungen folgen kann. Dadurch entsteht nicht der Eindruck einer bloßen Aufzählung, sondern einer lebendigen Annäherung an diesen besonderen Ort.



Auch die Bilder und Abbildungen tragen viel zur besonderen Wirkung des Buches bei. Die fotografische Gestaltung macht Grabmäler, Denkmäler und Details eindrucksvoll sichtbar und lädt zum Weiterblättern ein. Man merkt dem Buch die Liebe, die Wertschätzung und den Einsatz für diesen Ort an.



Insgesamt ist dieses Buch eine gelungene Arbeit, die Geschichte vermittelt und den Blick für die kulturelle Bedeutung des Eichholzfriedhofs schärft. (lm)

Der historische Eichholzfriedhof – 200 Jahre Arnsberger Kultur- und Stadtgeschichte

Jochem Ottersbach und Norbert Baumeister

WOLLVerlag, Herausgeber Verein „Erhaltet den Eichholzfriedhof“, ISBN 9 783912 023114, 161 Seiten, 14 Euro