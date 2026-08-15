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Der Heidkopp ruft: Heidkopp-Festival am 29. und 30. August

Am 29. und 30. August lädt das Heidkopp-Festival wieder nach Dorlar ein. Was vor einigen Jahren als kleine Jux-Idee begann, hat sich zu einer der größten Veranstaltungen ihrer Art im Sauerland entwickelt.

15. August 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Lena Tomm

Tausende Besucher kommen jedes Jahr auf den Heidkopp, um Traktor-Pulling, historische Landtechnik und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm zu erleben. Im Mittelpunkt steht das Traktor-Pulling. Leistungsstarke Schlepper treten in verschiedenen Klassen gegeneinander an und versuchen, einen tonnenschweren Bremswagen möglichst weit über die Wettkampfstrecke zu ziehen. Kraft, Technik und Fahrgefühl entscheiden über den Erfolg und machen den Wettbewerb zu einem der Höhepunkte des Wochenendes.

Zwischen Landtechnik und Familienprogramm
Neben den Wettkämpfen bietet das Festival zahlreiche weitere Programmpunkte. Beim historischen Maishäckseln wird traditionelle Landtechnik in Aktion gezeigt. Ein großes Trecker-Treffen bringt historische und moderne Schlepper zusammen und macht die Entwicklung der Landwirtschaft erlebbar. Vorführungen verschiedener Maschinen ergänzen das Programm.

Quelle: Lena Tomm

Auch Familien finden auf dem Festivalgelände ein passendes Angebot. Spielmöglichkeiten für Kinder, regionale Speisen und Getränke sowie kostenlose Campingflächen laden dazu ein, das Wochenende in Dorlar zu verbringen.

Quelle: Lena Tomm

Getragen wird das Heidkopp-Festival von der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Dorlar. Zahlreiche Ehrenamtliche engagieren sich jedes Jahr für die Organisation und Durchführung der Veranstaltung. Mit der Mischung aus Traktor-Pulling, historischer Landtechnik und Familienprogramm hat sich das Heidkopp-Festival als Publikumsmagnet etabliert und zieht Jahr für Jahr Besucher aus dem gesamten Bundesgebiet nach Dorlar.

Mehr Infos: https://www.schuetzenbruderschaft-dorlar.de/heidkopp-festival/ 

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