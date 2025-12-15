„Der Geschmack der späten Rache“

WOLL-Redakteurin Miriam Walkenbach veröffentlicht neuen Kriminalroman führt in eine Welt voller dunkler Geheimnisse, jahrzehntelangem Schweigen und zu Schatten der japanischen Mafia

In ihrem dritten Krimi beweist Miriam Walkenbach erneut ihr Gespür für Spannung, Charaktertiefe und unerwartete Wendungen.

Der junge Kriminalkommissar Vincent van Dijk und seine Kollegen Semmelmeier und Fehrenkötter stehen in ihrem zweiten gemeinsamen Fall vor gleich mehreren Rätseln: Bei Bauarbeiten auf dem Gelände eines Seniorenheims wird ein menschliches Skelett entdeckt. Doch niemand scheint den Toten zu vermissen. Wer war der Mann? Warum wurde sein Verschwinden nie bemerkt? Und wie konnte der Fundort jahrzehntelang geheim bleiben? Die Spuren führen bis zur japanischen Mafia und tief in die Vergangenheit.

Während die Ermittlungen laufen, erschüttern mehrere plötzliche Todesfälle das Seniorenheim. Zufall? Vincents neugierige und resolute Tante Marlies, bekannt für ihren Spürsinn und ihre Eigenwilligkeit, wittert sofort perfide Mordanschläge und mischt sich – sehr zum Unmut ihres Neffen – tatkräftig ein. Als schließlich Vincents Freundin Ilvy selbst in Gefahr gerät, spitzt sich der Fall dramatisch zu.

Mit feinem Humor, atmosphärischer Dichte und einem sicheren Gefühl für Tempo erzählt die heimische Autorin eine Geschichte, in der Vergangenheit und Gegenwart aufeinanderprallen und in der nichts so ist, wie es scheint.



Der Krimi ist das 8. Buch der Autorin und auch als E-Book erhältlich.

ISBN: 9783695171149

Über die Autorin

Miriam Walkenbach ist Geographin, Lektorin und Redakteurin. Sie lebt ihre Leidenschaft für Sprache und Geschichten in vielfältiger Weise aus, und ihre Krimis verbinden präzise Beobachtung, feine Ironie und psychologische Spannung zu einem unverwechselbaren Leseerlebnis.