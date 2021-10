Der Gartentipp: Die Hortensie

Lange galten sie als altmodisch, heute blühen sie wieder in vielen Gärten: Hortensien (Hydrangea). Am bekanntesten ist die Gartenhortensie, die unter anderem auch unter dem Namen Bauernhortensie verbreitet ist. Natürlicherweise sind ihre Blüten violett, rosa oder weiß. Blütezeit ist je nach Sorte von Juni bis September. Der Standort sollte am besten im Halbschatten liegen und der Boden nährstoffreich und nicht verdichtet sein. Aber auch sonnige Standorte sind möglich.