„Der Garten ist Seelenpflege und Kraftort, nicht nur in diesen Tagen.“

Plan B: Fachwissen für Gartenbesitzer

Eine eigene Firma zu gründen ist der Traum vieler Arbeitnehmer. Diesen Traum hat der Schmallenberger Marcel Brunert nun in die Tat umgesetzt. Mit seiner Firma „Plan B“ realisiert er schöne Gärten und Außenanlagen aller Art. Die Liebe zur Natur, der Respekt vor der Pflanze und der Wunsch, ein perfektes grünes Reich für den privaten oder öffentlichen Raum zu schaffen, hat Marcel Brunert schon in Kindertagen fasziniert. So war ihm früh klar, was er lernen will.

Auf die Lehrjahre zum Blumen- und Zierpflanzengärtner folgten Berufsjahre, in denen sein Wissen und Können im wahrsten Sinne wachsen konnten. Nach einem Jahr Auslandspraktikum in einer schwedischen Baumschule absolvierte er die Meisterprüfung zum Landschaftsgärtner. „Die Zeit in Schweden hat mir einmal mehr gezeigt, welche Leidenschaft dieser Beruf erfordert. Und die bringe ich mit“, stellt Marcel Brunert fest. Viele Gärten und Anlagen konnte er bis schon – den Kundenwünschen entsprechend – in grüne, blühende Oasen verwandeln.

Viele Fragen und Wünsche – viele Antworten und Ideen

„Das Gespräch mit den Kunden im Vorfeld ist das A und O für die Arbeit als Landschaftsgärtner. Für eine perfekte Planung muss man die Wünsche und Bedürfnisse individuell beim Auftraggeber abfragen und Form und Größe der Fläche im Ganzen betrachten“, erklärt der Gartenprofi. „Ich liebe es, diese Wünsche mit eigenen Ideen zu planen, zu zeichnen und dem Kunden neue Perspektiven und Möglichkeiten zu eröffnen“, schwärmt Marcel Brunert. Pflanzplanung und -konzepte sowie Blütezeitkalender und anschließende Pflegetipps, aber auch spätere Unterstützung sind für ihn, wenn gewünscht, selbstverständlich. Ist ein Nutz- oder Ziergarten gewünscht? Oder beides in Kombination? Wie intensiv soll die Gartenpflege im Anschluss sein? Wird der Garten generell als wohnraumerweiternd betrachtet? Viele Fragen und Wünsche – viele Antworten und Ideen. „Ich stelle immer wieder fest, dass Kunden, die einen ‚grünen Daumen‘ haben, dankbar für jeden Tipp sind. Und die, die einfach nur die eigene grüne Oase genießen wollen, erfreuen sich daran, dass einer weiß, wie es geht“, schmunzelt Brunert.

Plan Brunert realisiert Gartenwünsche

Der Name „Plan B“ ist nicht nur von seinem Nachnamen abgeleitet: „Ich will damit auch zum Ausdruck bringen, dass es immer eine Alternative gibt. Einen Plan B eben.“ Die Zeit als Bauleiter in einem Schmallenberger Architekturbüro hat seine Planungssicherheit gefestigt. „Vor zwei Jahren hatte ich das Angebot, als Bauleiter tätig zu sein. Da habe ich ehrlicherweise erst recht gemerkt, wie gerne ich doch Grünanlagen begleite. Das mache ich einfach am liebsten.“ Auf über 25 Jahre Erfahrungen im Garten- und Landschaftsbau kann Marcel Brunert mittlerweile zurückgreifen und diese in die Planungen einfließen lassen. Ob nur Teilbereiche oder der gesamte Garten, ob Umgestaltung oder Neubau: Alle seine Entwürfe sind handgezeichnet. „Der Garten gilt bei vielen als Rückzugsort und daher ist es mir wichtig, den perfekten Ort der Entspannung zu gestalten“, erläutert der 41-jährige Landschaftsgärtnermeister. „Und“, fügt er hinzu, „der Garten ist Seelenpflege und Kraftort, nicht nur in diesen Tagen.“