Der Frühling steht vor der Tür

Der WOLL-Gartentipp von Marcel Brunert

Ein zartes Vogelgezwitscher ist zu vernehmen und man kann die ersten grünen Spitzen der Pflanzen sehen, wie sie anfangen zu treiben und die ersten Blüten munter ihre Köpfe in die Luft strecken. All das führt dazu, dass auch bei den meisten Menschen Frühlingsgefühle geweckt werden. Ein Beweis dafür ist beispielsweise die Sitte des Frühjahrsputzes, die heute noch bei vielen besteht. Früher, als die Häuser noch mit offenem Feuer und Kohleöfen geheizt wurden, lag nach dem Winter eine dicke Rußschicht auf den Möbeln. Sobald es wärmer wurde und das Heizen nicht mehr notwendig war, hieß es zunächst einmal gründlich schrubben und wienern. In Zeiten der Zentralheizung ist dies eigentlich nicht mehr so nötig, dennoch wird es gemacht.

In unserem Garten aber sieht es ganz anders aus! Ein Frühjahrsputz im Garten ist der Garant für ein blühendes Paradies im Sommer oder anders gesagt: Der Garten rächt Vernachlässigung jetzt ganz besonders. Denn ohne die richtige Pflege herrscht in unserem Garten bald entweder Dschungelwuchs oder Wüstenei. Damit Sträucher, Bäume, Ziergräser und Rosen üppig blühen bzw. aufrecht und kräftig wachsen, brauchen sie vor dem Austrieb einen Rückschnitt. Ebenso haben auch die Prachtstauden ihre Ansprüche, um sich von ihrer schönsten Seite zu zeigen. Kurz gesagt: Im Garten gibt es im Frühling viel zu tun!

Jedoch fehlt es so manchen Gartenbesitzern an der Zeit oder am Know-how für den Frühjahrsputz im Garten. Der Landschaftsgärtner kann Ihnen Hilfe anbieten, besonders wenn es um größere Arbeiten geht wie den Kronenschnitt, das Fällen von Bäumen oder das Ausbessern des Wegepflasters etc. Der Fachmann pflegt Ihren Garten mit Liebe zum Detail für einen schönen Gartensommer. Auch für die Gartenbesitzer gibt es noch genug zu tun, während der Landschaftsgärtner den Garten auf Vordermann bringt. Es gilt den Winterschutz zu entfernen, Nistkästen aufzuhängen, die Gartengeräte flottzumachen, Laub von den Rasenflächen zu entfernen, vertrocknete Staudenreste abzuschneiden, die Terrassenmöbel aus der Garage zu holen, die ein oder andere Kübelpflanze umzutopfen bzw. die Kübel neu zu bepflanzen.

Wenn das Leben dann in einigen Wochen wieder vor allem draußen stattfindet, süße Düfte über die Terrasse wehen, prächtige Blüten aus den Rabatten leuchten, grüne Blätter an kräftigen Ästen rascheln, Libellen über den glitzernden Teich jagen und die Kinder über den dichten Rasen tollen, stellt sich heraus: Eine fachmännische Gartenpflege zeigt Wirkung! Urlaubsparadies, Erholung, Ruhe und Idylle – all das liegt direkt hinter dem Haus.

Übrigens gelten Gartenarbeiten aus Profihand auch bei der Steuererklärung als werterhaltende Maßnahme: Sie lassen sich entsprechend als so genannte haushaltsnahe Dienstleistungen steuerlich absetzen. Also nicht vergessen und bei aller Gartenfreude auch noch Geld sparen!