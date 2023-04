Der Frühling ist da: Wanderschuhe schnüren und raus in die Natur

Schmallenberg. Die Sonne zeigt sich immer öfter, und die Wanderschuhe warten darauf, geschnürt zu werden. Raus in die Natur, den Frühling entdecken und nach den langen Wintermonaten wieder aktiv zu sein – das wünschen sich viele. Der Rothaarsteig ist das perfekte Ziel für kurze oder auch ausgiebige Wanderungen. Wanderfreunde wollen raus, und so beginnen die Planungen für die ersten Touren. Die einen lieben es, die Strecke mit Übernachtungen selbst zu organisieren, andere nutzen lieber umfassende Pauschalangebote. Mit den beiden neuen Rothaarsteig-Prospekten, dem Wegweiser und den Wanderpauschalen, ist beides möglich.

Der Rothaarsteig-Wegweiser ist die beste Hilfestellung, die Wandernde sich wünschen können, wenn sie ihre Wanderung auf dem Rothaarsteig selbst organisieren möchten. „Das handliche Heft im DIN lang-Format passt gut in den Wanderrucksack oder die Tasche an der Wanderhose und ist sowohl bei der Planung als auch unterwegs hilfreich“, so Katharina Schwake-Drucks, beim Rothaarsteigverein zuständig für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit.

Übersichtskarte zur besseren Orientierung und Details zu den Unterkünften

Einen Überblick über den Weg vermittelt die ausklappbare Übersichtskarte, in der nicht nur viele nützliche Informationen, sondern auch Kilometerangaben zu finden sind. Falls man nur einen Teil des Rothaarsteig wandern möchte, ist die Entfernung einfach zu berechnen.

Quelle: Rothaarsteig

Für die weitere Etappenplanung finden Wandernde eine übersichtliche Auflistung der Unterkunfts- und Gastronomiebetriebe, die von Nord nach Süd entlang des Weges dargestellt sind. Kontaktinfos, Preise, Entfernung zum Rothaarsteig, einem Zugangsweg oder einer Rothaarsteig-Spur – all diese wichtigen Infos sind anschaulich aufgelistet. Auch Wandernde mit Hund sehen auf einen Blick, ob der Vierbeiner in der Unterkunft willkommen ist. Ebenso sind die als wanderfreundlich zertifizierten Rothaarsteig-Qualitätsbetriebe besonders gekennzeichnet.

Camping, An- und Abreise, Markierung und Beschilderung

Für Wandernde, die an Camping interessiert sind, sind die Wohnmobil-, Zelt- und Trekkingplätze entlang des Rothaarsteig aufgeführt. Zudem gibt es zu jeder Teilstrecke der 8-Etappen-Tour wichtige Infos zur An- und Abreise und zur Anbindung an den ÖPNV, zur Markierung und Beschilderung der Strecken und zum beliebten Wanderpass.

Rücksichtsvoller Umgang mit der Natur

Der Wald hat sich in den vergangenen Jahren sehr verändert. Gründe dafür sind Trockenheit, Stürme und der Borkenkäfer. Die Wandernden bekommen Informationen für einen rücksichtsvollen Umgang mit der Natur und Verhaltensregeln für den Fall, dass sie Wisenten oder anderen Wildtierarten begegnen. Zudem gibt es eine Rubrik mit häufig gestellten Fragen, so dass alle am Ende gut vorbereitet in ihre Wanderauszeit auf dem Rothaarsteig starten können.

Attraktive Komplettangebote in den Wanderpauschalen

Wer die Wanderung über den Rothaarsteig lieber als Paket buchen möchte, sollte einen Blick in das Prospekt „Wanderpauschalen“ werfen.

Darin finden Wanderfreunde attraktive Komplettangebote für Wanderungen über den gesamten Weg oder über Teile des Rothaarsteigs. „Neben Übernachtung und Verpflegung beinhalten die Angebote meist den Gepäcktransfer, Lunchpakete und weitere wanderspezifische Services. Wer das Gepäck lieber selbst tragen möchte, kann dies natürlich auch tun“, berichtet Dr. Harald Knoche, Leiter der Rothaarsteig-Geschäftsstelle.

Quelle: Rothaarsteig

Speed-Hiking-Pauschale und Wildwetter-Angebot

Wandernde finden im Prospekt Pauschalen für Streckenwanderungen, bei denen die Unterkunft täglich gewechselt wird, aber es gibt auch Angebote, bei denen ein Teil des Rothaarsteig von einem festen Standort aus erwandert wird. Es werden zudem themenbezogene Angebote dargestellt, wie zum Beispiel eine Speed Hiking-Pauschale für alle, die etwas schneller und sportlicher unterwegs sein möchten. Weiterhin gibt es ein Wildwetter-Angebot, das wohltuende Massagen und Wellnessangebote nach der Wanderung beinhaltet. Die Pauschalen können direkt online über die Rothaarsteig-Website www.rothaarsteig.de/wanderpauschalen angefragt werden. Wanderpauschalen haben den Vorteil, dass man einen Anbieter hat, der alles aus einer Hand organisiert und bucht und man sich selbst um nichts kümmern muss.

Bestmögliche Hilfestellungen durch Broschüren

Beide Broschüren sind mit aktuellem Bildmaterial vom Rothaarsteig versehen und inspirieren für die nächste Tour. „Die Planung einer Fernwanderung kann komplex sein, wir möchten mit den beiden Broschüren bestmögliche Hilfestellungen geben, damit die Vorbereitung so einfach wie möglich ist“, betont Katharina Schwake-Drucks. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt bei der Herstellung der Prospekte eine große Rolle. So sind sie daher erstmalig auf PEFC zertifiziertem Naturpapier gedruckt worden.

Wer ein oder beide Prospekte bestellen möchte, kann dies kostenfrei über die Rothaarsteig-Website www.rothaarsteig.de/prospekte tun. Zudem sind sie in den Tourist-Infostellen entlang des Rothaarsteig zu bekommen.

Infobox zum Rothaarsteig

Alle Infos zum Rothaarsteig: www.rothaarsteig.de

Servicenummer des Rothaarsteigvereins: 02974/4994163

E-Mail: info@rothaarsteig.de