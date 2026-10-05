Der Eisenwälder Tourenbund:

Iserlohn – Ipanema – und zurück

Alles beginnt mit Interrail. Michael – „Mücke“ – Einert hockt mit Iserlohner Freunden in einem ratternden Zug Richtung Athen. Es ist das Jahr 1976 – Interrail ist das Ticket ins Abenteuer, das Tor zur Freiheit: Für 250 Mark geht es einen Monat lang mit Zügen quer durch Europa und Marokko: Madrid – Marrakesch oder Athen – Istanbul. Es ist die erste von vielen Interrailreisen, die noch kommen werden.



Der 17-jährige Schüler „Mücke“ und seine Freunde spüren sofort: Das ist ihre Welt! Dieses gemeinsame Gefühl von Freiheit und Abenteuer. Ein Gefühl, das die Jungs nicht vergessen werden und das die Freunde immer wieder zusammenführen wird – auch nach Jahrzehnten.



Einige aus der Clique zieht es zum Studium nach Berlin. „Mücke“ ist dabei. Nach der Uni reist Michael Einert 1984 quer durch Südamerika, bis nach Rio de Janeiro. „Mücke“ ist angekommen und bleibt. Der Sauerländer baut sich in der schillernden Metropole am Zuckerhut eine Existenz als Reiseleiter auf, arbeitet zwischen der Copacabana und Ipanema, führt lange Fußmärsche durch das Künstlerviertel von Rio, unternimmt Wanderungen im brasilianischen Bergland.

Und seine Iserlohner Clique? Die ist jetzt in ganz Deutschland verteilt. Einige haben das Wandern auch für sich entdeckt. Schon mal geht es zu zweit oder viert durch das Sauerland und andere Mittelgebirge.



Wandern verbindet

Die Sauerländer halten Kontakt: Mischa, Micky, Manni, Buddy, Chimo, Gammel, Ralle, Zapf, Christian, Ansgar, Kai. Und irgendwie ist es noch da – dieses Lebensgefühl der 70er und 80er Jahre. Dann das Jahr 2002: „Buddy“ und Kai haben eine Idee:

Alle sollen sich wieder treffen und zusammen drei Tage wandern. Einladungen werden rausgeschickt. Die Reaktionen in der Clique sind überwältigend. 2003 wandern die Iserlohner erstmals gemeinsam durch den Harz. Auch „Mücke“ aus Rio ist dabei. „Es war für mich ein Riesenerlebnis, mit meinen alten Freunden durch die Wälder zu wandern. Das kann ich mit nichts vergleichen. Es war sehr emotional.“

„Mücke“ Einert 1980 in Essouira, Marokko 1980 Kai-Wilhelm Kupka (links) und „Mücke“ Einert… Am Strand von Essouira 1980 Kai-Wilhelm Kupka an der hist. Hafenmauer von Essouira, Marokko 1980





Eine Zeitreise für Iserlohner Freunde

Die Iserlohner Wandergruppe nennt sich jetzt „Eisenwälder Tourenbund“ – hergeleitet aus dem niederdeutschen „Iser“ für Eisen und „lohn“ für Wald. Die „Eisenwälder“ wandern von nun an jedes Jahr am Himmelfahrtswochenende drei Tage durch ein anderes deutsches Mittelgebirge. Rothaarsteig, Sauerländer Waldroute, Höhenflug, Iserlohner Rundwanderweg, Rheinsteig, Rhön, Schwarzwald – bis jetzt insgesamt 21 Wanderungen. 2019 und 2021 fielen wegen Corona aus. In diesem Jahr wanderte der Eisenwälder Tourenbund mit Rio-Reiseführer „Mücke“ im Fichtelgebirge.



Der Sauerländer Rio-Reiseführer „Mücke“ lernt jetzt erst das Sauerland und weitere deutsche Mittelgebirge kennen. Die Touren sind Zeitreisen – die Freunde erinnern sich an Feten, Flirts, an frühere Reiseabenteuer. Alles ist wie früher. Es ist dieses Gefühl von Freiheit und Abenteuer der 70er und 80er Jahre, das die Iserlohner Freunde bis heute zusammenhält. Im „Eisenwälder Tourenbund“ wird dieses Gefühl einmal im Jahr lebendig.



Für den Sauerländer Rio-Reiseführer heißt es 2027 dann wieder: Von Ipanema nach Iserlohn – von der Copacabana an den Kahlen Asten. „Mücke“ wird dabei sein.