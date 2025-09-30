Der Dritte Ort Schmallenberg im Holz- und Touristikzentrum – ein neuer Ort für Kultur und Begegnung

Ina Brandes, Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, Bürgermeister Burkhard König und Landtagsabgeordneter Klaus Kaiser eröffneten zusammen mit Saskia Holsträter, der Leiterin des Kulturbüros am 26. Mai den Dritten Ort im Holz- und Touristikzentrum.

Gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen im Projekt „Dritte Orte – Häuser für Kultur und Begegnung im ländlichen Raum“, hat das Kulturprojekt nach vier Jahren des „Unterwegs Seins“ nun seinen dauerhaften Standort bezogen, sodass ab sofort Konzerte, Lesungen, Kleinkunst, Mitmachangebote und Vernetzungstreffen im neuen Raum für Kultur und Begegnung stattfinden können.



Auf dem Programm der feierlichen Eröffnung stand nach den Begrüßungen und dem Eintrag der Ministerin in das Goldene Buch der Stadt ein Künstlergespräch mit den am zweiten Fotofestival Schmallenberg beteiligten Fotografen. Anno Weihs, Chris Reuter und Klaus-Peter Kappest gaben einen Einblick in ihre Ausstellungen, bevor der Musiker und künstlerische Leiter der Konzertreihe des Dritten Ortes, Chris Kramer, das Publikum spontan mit seiner Mundharmonika begeisterte.

Der „Dualchor“ aus Köln sorgte mit der musikalischen Begleitung des Abends für eine angenehme Atmosphäre, die gern für Gespräche und Begegnungen genutzt wurde.

Volles Programm



Nach dem „Tag der Dritten Orte NRW“ im Juli, ein paar kleineren Veranstaltungsformaten und einem Konzert der „MUSA – Freie Musikschule Sauerland“, wird der neue Kulturort ab September mit bereits bewährten Veranstaltungsformaten wie der Konzertreihe „Chris Kramer lädt ein“ bespielt.



Als künstlerischer Leiter der Reihe hat der Bluesmusiker aus Dortmund bereits beeindruckende Bands und Musiker wie „Wildes Holz“, Dave Goodman und Paddy Boy Zimmermann nach Schmallenberg eingeladen.



Bis zum Ende des Jahres können sich Musikfans noch auf ein Zusammenspiel von Chris Kramer mit Bad Temper Joe und Michael van Merwyk im September freuen sowie auf das letzte Konzert von „farfarello“, bevor der „Teufelsgeiger“ Mani Neumann seine über 40-jährige Bühnenkarriere bei uns in Schmallenberg beendet.



Literarisch wird es bei einer Lesung mit Tilmann Lahme, der mit seinem Bestseller „Thomas Mann – Ein Leben“ den bereits zahlreich veröffentlichten Biografien über den Ausnahmeschriftsteller, eine neue Perspektive hinzufügt.



Mit viel Humor werfen der Kabarettist Fritz Eckenga und der Illustrator Peter Menne ihren Blick auf Westfalen und erzählen mit allerlei gefiederten Figuren, schrägen Vögeln und vielen Versen über die Eigenheiten der Region und ihre Menschen.



Raum für Ideen



Neben dem vom Kulturbüro der Stadt geplanten Veranstaltungsprogramm bietet der Dritte Ort Schmallenberg ehrenamtlich Engagierten und kulturinteressierten Einzelpersonen, Vereinen und Initiativen Raum für die Verwirklichung eigener Ideen. Die daraus bisher schon entstandenen Gruppen wie der Lesekreis, der Spieletreff oder „Im Kreis und aus der Reihe tanzen“ treffen sich regelmäßig und freuen sich auf neue Mitmachende. Auf Wunsch werden Workshops mit Kunstschaffenden, Handwerkenden oder Gesprächsformate gemeinsam mit dem Kulturbüro organisiert, das die Umsetzung neuer Ideen für das Kulturförderprojekt gerne unterstützt.



Der renovierte und neu eingerichtete Saal des Holz- und Touristikzentrums wird so zu einem Begegnungsort, an dem sich Einheimische, touristische Gäste, Besuchende der Kulturveranstaltungen und des Forstamtes treffen und ins Gespräch kommen können. Alle sind zum Mitmachen, Mitdenken und Mitreden eingeladen, mit dem Ziel der Kulturentwicklung in unserer Region und der Vernetzung und Unterstützung der meist ehrenamtlich geführten Kulturinstitutionen und Vereine durch Inspiration und Interaktionsmöglichkeiten.





Kontakt

Stadt Schmallenberg – Kulturbüro,

Projektleitung: Im Auftrag Saskia Holsträter

Unterm Werth 1, 57392 Schmallenberg,

E-Mail: kulturbuero@schmallenberg.de , Tel. 02972/980-232

Auszug der Veranstaltungen im 2. Halbjahr 2025:

20.09. „Geflügeltes Westfalen“ – Lesung mit Fritz Eckenga und Illustrationen von Peter Menne

21.09. „Chris Kramer lädt ein“: Konzert mit Chris Kramer, Bad Temper Joe und Michael van Merwyk

27.09. „nachtfrequenz“ – Nacht der Jugendkultur

30.10. Lesung mit Tilmann Lahme: „Thomas Mann – Ein Leben“

28.12. „Chris Kramer lädt ein“: Konzert mit „farfarello“

Über alle aktuellen Veranstaltungen des Dritten Ortes informiert der Veranstaltungskalender der Stadt und die Internetseite www.dritter-ort-schmallenberg.de.

Tickets im Vorverkauf online unter schmallenberg.reservix.de/events

Vor Ort im Holz- und Touristikzentrum, Poststraße 7 und im Reisecenter Dolle, Weststraße 44, in 57392 Schmallenberg

Ein Auszug der Rede von Ministerin Brandes, ein Interview mit Saskia Holsträter und das Musikstück von Chris Kramer wurden innerhalb des Podcasts „Pauerland“ vom WOLL-Magazin veröffentlicht und sind weiterhin abrufbar.

