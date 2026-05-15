Das Sauerland bewegt sich. Und WOLL bewegt sich mit.

Ab sofort gibt es das WOLL-Magazin auch als offiziellen WhatsApp-Kanal. Damit kommen aktuelle Geschichten, besondere Termine, Veranstaltungstipps, WOLLcast-Hinweise, Videos und viele Eindrücke aus dem Sauerland direkt aufs Smartphone.

Der neue Kanal versteht sich als schneller, unkomplizierter Begleiter für alle, die das Sauerland lieben und sich für Menschen, Orte, Geschichten und Entwicklungen der Region interessieren. Ob spontane Eindrücke von Veranstaltungen, neue Beiträge auf www.woll-magazin.de oder kleine Einblicke hinter die Kulissen der WOLL-Redaktion – der Kanal bringt das Sauerland unmittelbar auf den Bildschirm.

„WOLL lebt von Nähe, Heimatgefühl und Aktualität. Mit dem WhatsApp-Kanal schaffen wir einen zusätzlichen direkten Weg zu unseren Leserinnen und Lesern“, erklärt die Redaktion.

Der Kanal ist kostenlos abonnierbar und ergänzt das bestehende Angebot aus Magazin, Website, Social Media und WOLLcast.

👉 Hier geht’s direkt zum WOLL-WhatsApp-Kanal:

WOLL-WhatsApp-Kanal