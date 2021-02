Der Blick durch die Linse auf´s Sauerland

Henning Glock entdeckt seine Leidenschaft für Landschaftsfotografie

Dass man ein Interesse für das Fotografieren entwickelt, wenn man eine Kamera in die Hand gedrückt bekommt, mag nicht außergewöhnlich sein. Wenn Henning Glock sich jedoch mit der Kamera im Gepäck das Sauerland erschließt und hierbei erstklassige Fotos entstehen, ist das durchaus bemerkenswert. Der 17-Jährige lebt mit seiner Familie in Aachen. Dennoch nutzt er jede Möglichkeit, um seine Großeltern in Schmallenberg zu besuchen und sich von dort zumeist auf Opas Mountainbike auf den Weg zu machen, um schöne Natureindrücke einzufangen.

Manfred Raffenberg und Enkel Henning Glock: Sicht vom Huckelberg aus auf Schmallenberg

Manfred Raffenberg hat seinem Enkel die Liebe zur Natur schon früh mitgegeben. „Mein Opi kennt das Sauerland richtig gut und hat uns Kindern immer viel erklärt!“ Henning liebte es, zu allen Jahreszeiten mit seinem Opa durch den Wald zu streifen und in der Natur zu sein. Als er mit zwölf Jahren eine „Einsteiger-Spiegelreflexkamera“ geschenkt bekam, fand er sie von Anfang an „cool“ und technisch spannend, die Kamera übte eine große Faszination auf ihn aus.

So besuchte er in den nachfolgenden Jahren Fotokurse und beschäftigte sich intensiv zum Beispiel mit Tiefenschärfe, Verschlusszeiten und Blenden, Bildbearbeitung am Laptop mit Hilfe von Lightroom und vielem mehr: „Am Anfang habe ich jede Blume in unserem Garten, viele geschichtliche Gebäude in Aachen fotografiert und endlos ausprobiert. Auch Social Media, vor allem Instagram und YouTube, ist dabei eine große Quelle für Wissen und Orientierung“, erklärt Henning. „Vor ein paar Jahren habe ich mir dann eine richtig gute Kamera mit verschiedenen Objektiven gekauft, damit das Ergebnis noch besser wird. Die Kameras sind ja heutzutage so hammerflexibel!“

Quelle: Henning Glock

Er entdeckte bald, wie schön es ist, die Natur im Sauerland zu fotografieren, weil „das Licht hier ganz anders ist als in der Stadt und die Blicke so fantastisch sind“. Mittlerweile kennt Henning sich aufgrund seiner „Fotosessions“ bestens in seiner zweiten Heimat aus, kennt die Bergkulissen und so manchen versteckten Winkel. „Latrop gefällt mir besonders gut, weil es ein so ruhiges Dörfchen am Talende ist: Es gibt keine große Straße und man kann so manches Wild beobachten. Der Weg von dort nach Kühhude hoch und zur Hängebrücke, er ist so schön!“

Seine besten Sauerlandfotos veröffentlichte er bisher hauptsächlich über Instagram, seit diesem Jahr aber auch über eine eigene Website (henningglock.com), so dass er nun erste kleine Aufträge bekommt. Hierzu bemerkt Henning erfreut: „Das ist eine tolle Anerkennung für mich, die mich natürlich auch motiviert. Auf jeden Fall werde ich weiterhin zu jeder Gelegenheit im Sauerland fotografieren und freue mich auf weitere besondere Blicke!“