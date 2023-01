Der Beatabend am 14. Januar in Bad Fredeburg

26.376 Stunden oder anders gerechnet 36.000 mal Pink Floyds Meisterwerk – The Dark Side of the Moon in Dauerschleife hören. So viel Zeit ist seit dem letzten Beatabend 2020 vergangen. Was für eine Zahl! Doch auf dunkle Zeiten für Konzertveranstalter folgt das Licht und das heißt im Falle des Power of Rock e.V.:

Grölen, schwitzen, feiern

Es darf wieder gerockt, gegrölt, geschwitzt und gefeiert werden. Nach zwei Jahren Pause ist die älteste Rockveranstaltung im Sauerland endlich wieder da und zwar mit der vollen Ladung Rockmusik. Dazu hat der Power of Rock e.V. erneut zwei Topacts aus dem Rock- und Metal-Genre verpflichten können. Mit der Marian Termath Band konnte eine Kombo aus der heimischen Region gewonnen werden. Marian Termath ist Musiker, Songwriter, Produzent & Lehrer aus Finnentrop, der seit seinem Masterstudium der Musik in Mannheim lebt. Der End-Zwanziger liefert mit seiner Band, deren Mitglieder ebenfalls an der Popakademie Baden-Württemberg studiert haben, einen abwechslungsreichen Rock-Pop-Sound mit Einflüssen aus Classic Rock, Blues, Funke, Soul, Prog und der Musik vergangener Dekaden.

Quelle: Power of Rock

Marian Termath Band und JUSTICE!

Als Hauptact des Abends konnte der Power of Rock e.V. die wahrscheinlich bekannteste Metal-Coverband Deutschlands für sich gewinnen: JUSTICE! Seit nahezu 35 Jahren rocken Justice die Konzerthallen und Festzelte der Republik. Mit schweißtreibendem Heavy- Rock, einem perfekten Sound, sowie einer fantastischen Lightshow, sorgt die Band für ein einzigartiges musikalisches Rockfeuerwerk der Extraklasse. Dabei verstehen es die fünf herausragenden Musiker stets auf ganzer Linie zu überzeugen und jeden einzelnen Gig zu einem Erlebnis zu machen.

Am 14.01.2023 wird das Kurhaus in Bad Fredeburg endlich wieder zum Mekka der Rock- und Metalmusik. Freut euch auf klassische Songs von Led Zeppelin, Toto, Metallica, ACDC, Iron Maiden, Deep Purple, Journey, Guns’N‘Roses, Pink Floyd, sowie auf moderne Titel von Rammstein, Volbeat, System of a Down, Slipknot und vielen, vielen mehr.

Einlass ist um 19:30 Uhr, Eintritt ab 18 Jahren, VVK: 12 EUR, AK: 15 EUR

Vorverkauf: Volksbank Sauerland eG (Beratungszentrum Schmallenberg und Filiale Bad Fredeburg) sowie bei Guntermanns Stuben, Schröder´s Sporteck und der Allianz Generalvertretung Funk in Bad Fredeburg. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit die Karten online über die Homepage oder Eventim zu ordern.

Weitere Infos unter: www.powerrock.de

www.facebook.com/powerofrock1993