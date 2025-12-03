Der Australische Leser

Das WOLL-Magazin Down Under

Das WOLL-Magazin hat eine weltweite Verbreitung. Zumindest ein Abonnement geht nach Australien in die Nähe von Perth im Südwesten des Kontinents. Das Überraschende ist: Der Empfänger ist kein Exil-Sauerländer. Er ist ein Deutscher mit einer absolut verfilmungswürdigen Biografie.



Joachim Kämmerer reist jedes Jahr um die halbe Erde, um das Oberkirchener Schützenfest zu besuchen. Auf die Frage, was ihn am Schützenfest so besonders reizt, sagt er: „Die Musik, so was findest du sonst nicht auf der Welt!“ Er stammt ursprünglich aus Thüringen, ist nach dem Zweiten Weltkrieg in den Westen geflohen, hat Maschinenschlosser gelernt und es geschafft, selbst dabei ein paar Abenteuer zu erleben. So hat einer seiner Zimmergenossen aus jener Zeit im Bett geraucht und dabei die Wohnung in Brand gesetzt. Als wenig später eine gemeinsame Bekannte von diesem Mitbewohner ein Kind erwartete, ist er in die Fremdenlegion geflohen.

Und so abenteuerlich ging das Leben von Joachim Kämmerer weiter: Jung verheiratet, lasen er und seine Frau in der Zeitung, dass man in Australien Arbeitskräfte suche. Kurz entschlossen bewarben sie sich und wagten den Schritt, ans andere Ende der Welt auszuwandern. Nach einem kurzen Gastspiel in der Automobilindustrie erhielten sie die Gelegenheit, in Westaustralien beim Aufbau einer neuen Bergbaustadt mitzuwirken – eine Geschichte wie aus dem wilden Westen.



Bei einem Ausflug in einen der australischen Nationalparks lernten die Kämmerers ein deutsches Urlauberpaar kennen. Auf die Frage nach deren Herkunft erfuhren sie, dass sie aus einer bisher vollkommen unbekannten deutschen Gegend stammten: dem Sauerland – genauer aus Schmallenberg-Oberkirchen. Weil man sich gut verstand, luden sie die Kämmerers zu sich nach Hause ein.



Nach der Scheidung von seiner ersten Frau und dem Tod seiner zweiten schien für Josef Kämmerer die Glückssträhne vorbei zu sein. Er entschied sich, die Einladung nach Oberkirchen anzunehmen, und stellte fest, dass dort neues Glück auf ihn wartete. Er verliebte sich in eine Oberkirchnerin und heiratete sie. Das Paar entschied sich, den australischen Sommer im Süden und den deutschen Sommer auf der Nordhalbkugel zu verbringen.



Nach dem Tod seiner dritten Frau erfüllte Joachim Kämmerer ihr den Wunsch, in ihrem Heimatort beigesetzt zu werden. So führt ihn nicht nur das Schützenfest um die halbe Erde, sondern vor allem besucht er jedes Jahr im Sommer das Grab seiner Frau. Und um den Kontakt zum Sauerland dazwischen nicht zu verlieren, liest er mit großer Begeisterung das WOLL-Magazin.