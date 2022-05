Der 574. Belecker Sturmtag naht!

Erinnerung an die spätmittelalterliche „Soester Fehde“ am Mittwoch vor Pfingsten

Der Kultur- und Heimatverein Badulikum e.V. (KuH) unter seinem Vorsitzenden Hans-Jürgen Raulf sowie Beleckes Ortsvorsteher Heiner Maas und Bürgermeister Thomas Schöne können in diesem Jahr nach 2 Jahren Corona-Pause endlich wieder alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Warstein und der Nachbarkommunen zum Belecker Sturmtag einladen. Er findet traditionsgemäß am Mittwoch vor Pfingsten statt, also in diesem Jahr am 1. Juni. Den ganzen Tag über sind verschiedene Veranstaltungen für alle Generationen vorgesehen. Erinnert wird damit an den vergeblichen Versuch angreifender Truppen der abtrünnigen Stadt Soest im Rahmen der sog. „Soester Fehde“ (1444-1449), die treu zu Kurköln stehende Stadt Belecke im Jahre 1448 zu stürmen und zu plündern. Der urkundlich nachgewiesene Bürgermeister Wilke verlor der Überlieferung nach bei der erfolgreichen Verteidigung seiner Heimatstadt sein Leben. Die Soester sollen lediglich die Belecker Vogelstange erbeutet haben, mussten aber den Verlust ihrer Stadtfahne beklagen. Diese wurde bis zum Stadtbrand im Jahre 1805 im damaligen Belecker Rathaus aufbewahrt und fiel dann den Flammen zum Opfer.

Am 1. Juni 2022 um 5.00 Uhr kündigen die Sturmtagskanoniere an Stütings Mühle mit Böllerschüssen den Sturmtag an. Das Böllern erfolgt wie üblich viertelstündlich über einen Zeitraum von drei Stunden. Bis 8.00 Uhr steht am Sägegatter ein reichhaltiges rustikales Frühstück für alle Frühaufsteher bereit, das ebenfalls die Sturmtagskanoniere gegen eine Spende bereit halten. Viele Besucherinnen und Besucher aus Belecke, aber auch aus anderen Ortsteilen der Stadt Warstein, aus Nachbarkommunen und auch aus der Stadt Soest werden zu diesem stets außergewöhnlichen Event erwartet. Um 9.00 Uhr beginnt der Projekttag der Westerbergschule mit kindgerechten thematischen Führungen. Zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr kann man außerdem das Stadtmuseum „Schatzkammer Propstei“ in der Belecker Altstadt besuchen. Der Sturmtag findet am Abend seine Fortsetzung, ebenfalls an Stütings Mühle. Um 18.30 Uhr findet dort ein ökumenischer Freiluft-Gottesdienst statt, der von Belecker Fahnenabordnungen umrahmt wird. Anschließend, gegen 19.30 Uhr, beginnt die Sturmtagsfeier, in deren Verlauf als Höhepunkt der diesjährige Bürgermeister-Wilke-Preis – der Preisträger ist bis dahin eines der bestgehüteten Geheimnisse Beleckes – verliehen wird. Die Feier bildet gleichzeitig den Abschluss der Arbeiten des Projekts „Historisches Ensemble Stütings Mühle“ mit dem beeindruckenden, mahnenden Stollenbunker aus dem II. Weltkrieg. Diese heutige Erinnerungsform des friedvollen gesellschaftlichen Miteinanders im Rahmen des jahrhundertealten Sturmtages wird das NRW-Kultusministerium noch in der zweiten Jahreshälfte beim offiziellen Festakt zur Verleihung des Titels „Immaterielles Kulturerbe der UNESCO“ auf Landesebene, also mit der Aufnahme in das sog. Landesinventar, würdigen.

KuH, Ortsvorsteher und Bürgermeister freuen sich auf viele Gäste, die gemeinsam durch die Erinnerung an die „Soester Fehde“ ein wesentliches Stück Stadtgeschichte in Erinnerung halten und dabei in bester Eintracht in diesen fürchterlichen kriegerischen Zeichen ein Zeichen des Friedens und der Eintracht setzen wollen.